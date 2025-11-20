Giornalismo sotto attacco in Italia

Per due giorni Gualdo Tadino diventa “capitale” della libertà di informazione

Redazione
Domani e sabato la grande comunità di Articolo 21 si ritrova a Gualdo Tadino che si trasforma in una delle grandi capitali europee della libertà di informazione grazie al Festival promosso dal Comune di Gualdo e dalla nostra associazione.
In mattinata, dalle 11 presso il teatro don Bosco, la rappresentazione di Angela Iantosca “Disarmare voce del verbo amare”, lettura tratta dalle parole dei pontefici Francesco e Leone. Alla rappresentazione farà seguito l’incontro dell’autrice con le ragazze e i  ragazzi del liceo di Gualdo.
Sarà l’occasione per lanciare la campagna per il riconoscimento da parte del Parlamento europeo della Carta di Assisi, primo firmatario Papa Francesco.
Nel pomeriggio di domani, alle ore 17.30,  apertura giardini dedicati a Tina Anselmi, la prima donna ministro della Repubblica, sempre dalla parte della Costituzione contro i suoi nemici, a partire dalla loggia P2.
A seguire la presentazione del libro di Angela Iantosca sulle madri costituenti. mentre sabato, alle ore 17, al teatro Talia  l’evento “Report e non solo” con Paolo Mondani, inviato di Report,  Roberto Natale, consigliere di amministrazione Rai, Massimiliano Presciutti, sindaco di Gualdo e presidente Provincia, Beppe Giulietti, coordinatore di Articolo 21.
Sarà esposto lo striscione con tutti i nomi dei cronisti palestinesi assassinati.
(Nella foto Angela Iantosca)

