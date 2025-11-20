Giornalismo sotto attacco in Italia

Prosegue la sistematica violazione del Media Freedom Act

Articoli
Giuseppe Giulietti
0 0
Come avevamo previsto le forze del centro destra all’Europarlamento hanno bloccato l’ispezione in Italia per verificare lo stato della libertà di informazione.

Nulla accade per caso, di fronte alla sistematica violazione del Media Freedom Act, dalla Rai alle querele bavaglio, dalla tutela delle fonti al segreto professionale, una maggioranza di centro destra ha scelto di tutelare il governo Meloni, prefigurazione di una nuova maggioranza.
Nel frattempo prosegue la distruzione del servizio pubblico, ormai trasformato in agenzia governativa.
Aumentano le querele bavaglio, le intimidazioni, le minacce.
La solidarietà attorno a Sigfrido Ranucci e a report sono durate lo spazio di qualche ora, tanto per far dimenticare la matrice degli attacchi e delle intimidazioni,
Le proposte della destra vanno tutte nella direzione opposta al Media Freedom Act.
Ci auguriamo che le forze politiche che dicono di volere l’applicazione  del Media Freedom Act vogliano chiedere incontro con la commissione europea per denunciare e sollecitare non solo l’ispezione negata, ma anche le sanzioni previste.
Siamo certi che il prossimo  sciopero dei giornalisti vorrà  denunciare l’ennesimo colpo di mano contro la libertà  di informazione.
Articolo 21 lo farà sabato nella manifestazione di Gualdo Tadino con Roberto Natale e Paolo Mondani.
Ci sono momenti dove ogni distrazione, silenzio possono suonare come rinuncia o peggio come diserzione.

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21

Related Post

Per due giorni Gualdo Tadino diventa “capitale” della libertà di informazione

Redazione

Giustizia, sicurezza e giornalismo. Due giorni di eventi del Centro Balducci. E poi il ricordo di Siani

Redazione

Al via le giornate del Premio Luchetta

Redazione

Strage di Ustica, no all’archiviazione dell’inchiesta. Il 24 novembre conferenza stampa alla Camera

Loris Mazzetti

E’ ora di sciogliere Casa Pound in base alla Legge Anselmi. Da Torino via alla petizione

Davide Mattiello

Incontro in autogrill tra Renzi e Mancini, per il Tribunale di Roma Report non ha violato alcun segreto di Stato

Redazione
Articolo21
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie in modo che possiamo fornirti la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito Web e aiutare il nostro team a capire quali sezioni del sito Web trovi più interessanti e utili.

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.