Articolo 21 tra i banchi dell’Universita’ del Salento per parlare di mafie

Mafie, giornalismo, bavagli, inciampi, informazione e comunicazione. Tutto questo e molto di più al centro del dibattito tra giornalisti, scrittori, esponenti del mondo della giustizia di scena all’Università del Salento in occasione della presentazione del podcast “La Rosa e Il Veliero” prodotto da Salento University Radio. 11 puntate sulla storia della Sacra Corona Unita, condotte e realizzate da Annibale Gagliani con Cosimo Alessandro Quarta alla regia. Tra i protagonisti, il presidio Puglia di Articolo21 con Fabiana Pacella.

Racconti di vita, scorte mediatiche, rete del giornalismo libero sono solo alcuni degli argomenti snocciolati e discussi alla presenza di studentesse e studenti, che frequentano il corso di scrittura giornalistica, durante l’incontro organizzato in collaborazione con ’Ordine dei Giornalisti della Puglia, valido anche per il conseguimento di crediti formativi.

Ospiti della giornata, coordinata dal professor Stefano Cristante, oltre alla collega di Articolo21, le giornaliste Roberta Grassi, Valentina Murrieri e Lucia Portolano, il magistrato Andrea Apollonio e gli scrittori Omar Di Monopoli e Raffaele G. Gorgoni

