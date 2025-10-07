Buon vento Global Sumud Flotilla

“Senza Parole. Gaza, l’informazione negata”. Gubbio, 8 ottobre

Articoli
Redazione
0 0

Gubbio, Biblioteca Sperelliana
Martedì 8 ottobre 2025 – ore 18.00–19.30/19.40

18.10 – 18.20

Introduzione del moderatore (D. Morini)

Tema: giornalismo e libertà di stampa nel mondo
Dati emblematici (giornalisti uccisi, incarcerati, censura)
Focus Gaza: 250 giornalisti uccisi in due anni, informazione negata
Presentazione degli enti promotori e degli ospiti

18.20 – 18.45

Primo giro di interventi in presenza
Ellis Gulli – ANPI Gubbio

Libertà e memoria: difendere oggi i valori costituzionali
Informazione come presidio antifascista e democratico

Barbara Mischianti – CGIL provinciale

Diritto al lavoro e diritto all’informazione
Tutela dei giornalisti e dei cittadini informati

Giuseppe Giulietti – Articolo 21

Situazione a Gaza e censura internazionale
Ruolo e impegno di Articolo 21 nel difendere i reporter

18.45 – 19.10

Collegamenti e testimonianze
Sandra Cecchi – giornalista (in collegamento)

Esperienza sul campo in Israele e Cisgiordania
Condizioni dei giornalisti locali
Differenze tra Gaza e Cisgiordania
Riflessione sulla libertà di stampa

Durante l’intervista, proiezione di:

Videomessaggio p. Ibrahim Faltas (Custodia Terra Santa)
Videomessaggio Flavio Lotti (Fondazione PerugiAssisi)

19.10 – 19.25

Secondo giro di interventi in presenza

Ellis Gulli → ruolo della comunità locale e responsabilità civile
Barbara Mischianti → strumenti per difendere il diritto all’informazione
Giuseppe Giulietti → costituzione del presidio Articolo 21 a Gubbio

19.25 – 19.30

Presentazione del presidio Articolo 21 Gubbio

Annuncio e invito a sottoscrivere le adesioni

19.30 – 19.40

Conclusioni e saluti finali

Sintesi e ringraziamenti
Chiusura evento

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21

Related Post

Noi non rischiamo di assuefarci

Barbara Scaramucci

Ilaria Salis è salva, l’Europa no

Roberto Bertoni

Conflitto di interessi, Libera: Parlamento torni a discuterne

Redazione

Peace School” a Napoli in onore di Mario Paciolla. 8-11 novembre

Redazione

Il ritorno della Mutua dopo il collasso del SSN

Flavio Bacchetta

Da 26 anni vittima di un’azione giudiziaria pretestuosa, la solidarietà del’Odg ad Antonella Napoli

Redazione
Articolo21
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie in modo che possiamo fornirti la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito Web e aiutare il nostro team a capire quali sezioni del sito Web trovi più interessanti e utili.

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.