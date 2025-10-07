“Senza Parole. Gaza, l’informazione negata”. Gubbio, 8 ottobre

Gubbio, Biblioteca Sperelliana
Martedì 8 ottobre 2025 – ore 18.00–19.30/19.40
18.10 – 18.20
Introduzione del moderatore (D. Morini)
Tema: giornalismo e libertà di stampa nel mondo
Dati emblematici (giornalisti uccisi, incarcerati, censura)
Focus Gaza: 250 giornalisti uccisi in due anni, informazione negata
Presentazione degli enti promotori e degli ospiti
Primo giro di interventi in presenza
Ellis Gulli – ANPI Gubbio
Libertà e memoria: difendere oggi i valori costituzionali
Informazione come presidio antifascista e democratico
Barbara Mischianti – CGIL provinciale
Diritto al lavoro e diritto all’informazione
Tutela dei giornalisti e dei cittadini informati
Giuseppe Giulietti – Articolo 21
Situazione a Gaza e censura internazionale
Ruolo e impegno di Articolo 21 nel difendere i reporter
18.45 – 19.10
Collegamenti e testimonianze
Sandra Cecchi – giornalista (in collegamento)
Esperienza sul campo in Israele e Cisgiordania
Condizioni dei giornalisti locali
Differenze tra Gaza e Cisgiordania
Riflessione sulla libertà di stampa
Durante l’intervista, proiezione di:
Videomessaggio p. Ibrahim Faltas (Custodia Terra Santa)
Videomessaggio Flavio Lotti (Fondazione PerugiAssisi)
19.10 – 19.25
Secondo giro di interventi in presenza
Ellis Gulli → ruolo della comunità locale e responsabilità civile
Barbara Mischianti → strumenti per difendere il diritto all’informazione
Giuseppe Giulietti → costituzione del presidio Articolo 21 a Gubbio
19.25 – 19.30
Presentazione del presidio Articolo 21 Gubbio
Annuncio e invito a sottoscrivere le adesioni
19.30 – 19.40
Conclusioni e saluti finali
Sintesi e ringraziamenti
Chiusura evento