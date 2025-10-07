“Peace School” a Napoli in onore di Mario Paciolla. Dall’8 all’11 novembre

0 0

Un encomiabile corso intensivo di orientamento alle professionale della pace, unico nel suo genere e quanto mai necessario in questo momento storico: parte da Napoli la prima edizione di “Peace School Mario Paciolla”, con un ciclo di importanti testimonianze, proiezioni e relazioni internazionali, che si svolgerà dall’8 all’11 ottobre nella sala “G. Galasso” dell’Istituto di Storia Patria nel Castelnuovo (Maschio Angioino). L’iniziativa, promossa dall’Università di Napoli L’Orientale e dal Festival del Cinema dei Diritti Umani di Napoli, di cui la Peace School è anteprima, onora la memoria dell’operatore napoletano tragicamente scomparso in Colombia, offrendo un orientamento concreto ai giovani universitari verso le professioni della solidarietà e della cooperazione internazionale. L’obiettivo è promuovere la professione degli “Operatori di Pace”, trasformando il ricordo di Mario in un’eredità vivente e affermando che la Pace “è anche un lavoro” e un’opportunità di vita dignitosa.

La prima giornata di domani (mercoledì 8 ottobre) avrà inizio alle 9:30 con la registrazione degli ospiti, che si concluderà alle 9:45. Dalle 10 alle 11, si svolgeranno i saluti istituzionali, durante i quali interverranno diverse personalità, tra cui Renata de Lorenzo della Società Napoletana di Storia Patria, Roberto Tottoli dell’Università di Napoli L’Orientale e Laura Lieto del Comune di Napoli. Sarà presente anche Roberto Balzaretti, rappresentante dell’Ambasciata di Svizzera in Italia, insieme a membri della Regione Campania e del Comitato Verità e Giustizia per Mario Paciolla. Inoltre, interverranno Roberto Savio dell’Università delle Nazioni Unite – Ufficio di Roma, Pasquale Asseni di Banca Etica, Desirée Klain di Articolo 21 e Maurizio del Bufalo del Festival del Cinema dei Diritti Umani di Napoli.

Successivamente, si parlerà delle professioni della pace e del diritto umanitario. Interverranno Luigi Daniele dell’Università del Molise, Sergio Bellucci dell’Università dell’ONU – Upeace in Costa Rica, Ashok Swain dell’Università di Uppsala in Svezia e Angelica Romano di Un Ponte Per. Le relazioni saranno seguite dalla proiezione del documentario “Mario che costruiva la Pace” di Valerio Cataldi, trasmesso da RaiNews24.

Ricchissimo il programma che vedrà la partecipazione di istituzioni e organizzazioni di calibro mondiale. Partner primario è l’Università della Pace delle Nazioni Unite (Upeace) con sede in Costa Rica, a nome di cui interverrà Sergio Bellucci. A Napoli saranno presenti anche rappresentanti delle Università di Uppsala (Svezia) con Ashok Swain, capo del Dipartimento di ricerca sulla Pace e sui conflitti, di Basilea (Svizzera) con Katarina Aleksic di Swisspeace, di Padova e della Federico II di Napoli, oltre naturalmente a numerosi docenti de L’Orientale di Napoli. Tra le principali realtà della solidarietà internazionale, confermata la presenza di Emergency, con un intervento di Rossella Miccio, di Un Ponte Per con Angelica Romano, e delle navi umanitarie che operano nel Mediterraneo, con Barbara Antonelli di SOS Mediterranée e Luciano Scalettari di ResQ People. Parteciperanno inoltre Assopace Palestina, Operazione Colomba – APG23, l’Istituto Sereno Regis e le Scuole Civiche di Pace. Spazio anche all’approfondimento con la proiezione di due documentari su Mario Paciolla, presentati da Valerio Cataldi (RaiNews24) e Antonio Musella (Fanpage).

L’atto finale dell’evento si terrà sabato 11 ottobre alle ore 15 con la tavola rotonda “La sicurezza degli operatori di Pace e la crisi del sistema umanitario”, un confronto diretto sui limiti del sistema di protezione internazionale. Interverranno l’avvocata Alessandra Ballerini, Lucio Pascarelli (Upeace ONU Roma), i giornalisti Luca Attanasio e Valentina Barile (FNSI), con il contributo in collegamento di Gianfranco Schiavone (ASGI) e il coordinamento del giornalista Antonio Moscatello.

L’iniziativa, sostenuta da Comune di Napoli, Regione Campania e Banca Etica, si propone di diventare un appuntamento annuale per rafforzare la vocazione di Napoli “Capitale dei Diritti Umani”.

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21