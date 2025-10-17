Giornalismo sotto attacco in Italia

Mattarella esprime solidarietà a Ranucci e condanna il grave gesto di intimidazione

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha fatto pervenire a Sigfrido Ranucci la sua solidarietà, esprimendo “severa condanna” per il grave gesto intimidatorio. Lo si è appreso al Quirinale. Mattarella da sempre è stato un convinto sostenitore della libertà di informazione quale pilastro della democrazia.

