Mattarella esprime solidarietà a Ranucci e condanna il grave gesto di intimidazione

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha fatto pervenire a Sigfrido Ranucci la sua solidarietà, esprimendo “severa condanna” per il grave gesto intimidatorio. Lo si è appreso al Quirinale. Mattarella da sempre è stato un convinto sostenitore della libertà di informazione quale pilastro della democrazia.

