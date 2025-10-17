Libera: “Vicini a Ranucci, attacco al cuore della democrazia”

0 0

“Preoccupazione, vicinanza e corresponsabilità. Chi prova a zittire una voce libera attacca il cuore stesso della democrazia. Esprimiamo preoccupazione, vicinanza e corresponsabilità a Sigfrido Ranucci per il grave attentato che lo ha colpito. Un gesto vile, che non colpisce solo un giornalista, ma il diritto di tutti i cittadini a conoscere, a capire, a cercare la verità. Chi prova a zittire una voce libera attacca il cuore stesso della democrazia. Perché colpire un giornalista è colpire il diritto alla verità e alla giustizia. È tentare di intimidire chi, con professionalità e coraggio, illumina le zone d’ombra del potere e racconta ciò che altri vorrebbero tenere nascosto”. Lo sottolinea l’associazione Libera in una nota. “Oggi più che mai, dobbiamo stare in guardia, non lasciare solo Sigfrido perchè ogni intimidazione, ogni attacco, ogni tentativo di delegittimare chi informa è un segnale da non sottovalutare. Rispondere con impegno e partecipazione civile è il modo più concreto per dire che la verità non si minaccia, si difende”, conclude Libera.

“Assoluta vicinanza e piena solidarietà al collega Sigfrido Ranucci, alla sua famiglia e alla redazione di Report. Un gesto vile e criminale quello di questa notte, avvenuto in un contesto politico che soffia sul fuoco dell’intolleranza e che ostacola e vive con fastidio quanti, con passione e impegno, portano avanti la professione giornalistica, fondamentale per la tenuta della democrazia”, ha dichiarato Lorenzo Frigerio per Libera Informazione

