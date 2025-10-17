Una bellissima serata di musica e parole ieri sera a Torino per non dimenticare e sostenere la popolazione di Gaza

E che oggi sono diventati, ancora una volta, e fortunatamente, spazi e ambienti da non abbandonare più, agorà culturali di politica partecipata e partecipativa.

Perché «la vera libertà», ricordava Giorgio Gaber – a proposito di musica che fa la differenza, come lo è stata quella di ieri sera -, «non sia un’assenza di vincoli o un mero spazio individuale, ma un impegno attivo e consapevole all’interno della collettività e del processo decisionale, specialmente in ambito politico».

E ieri, la musica e le parole hanno definito quell’impegno attivo, hanno riempito uno spazio vuoto, illuminando le periferie dimenticate, (proprio come lo è stata per troppo tempo Gaza e non possiamo far finta che non sia stato così) -, fornendo parole e note cariche di significato al pubblico presente.

La potenza della musica, capace di aggregare, di far pensare, di far sognare, legata a quella delle parole, ci ricordava Nanni Moretti che sono importanti, hanno aiutato tutti noi a riflettere, parole scelte da Elena Ruzza e Domenico Mungo: quelle di Rodari, Trilussa, Gramsci, e di Wisława Szymborska – la poetessa polacca Nobel per la letteratura – che con la sua poesia “Ringraziamento” invitava a una riflessione su quanto valore possano avere le relazioni, anche quelle meno intense e dirette; invitandoci così alla consapevolezza.

Testi letti e interpretate da due coinvolgenti presentatori, l’attrice Ruzza e lo scrittore e poeta Mungo.

L’evento era stato lanciato pochi giorni fa nella Sala delle Colonne del Comune a Torino ed è stato promosso e organizzato (a questo punto possiamo dire con grande maestria, umanità e professionalità) da Luciano e Marco Casadei dell’Associazione Radar, e condiviso con Luca Morino (Loschi Dezi) e insieme all’Assessorato al turismo ed eventi del Comune di Torino.

Il ricavato della serata è stato devoluto interamente a Medici Senza Frontiere.

Sul palco, alcuni grandi nomi che hanno fatto la storia della musica torinese e non solo, dai Fratelli di Soledad ai Persiana Jones, dagli Statuto ai Loschi Dezi, ai Medusa ai Fiori ai Oh Die sino a Nitto dei Linea 77, e ancora il gran finale grazie all’unione di due realtà che hanno portato la musica oltre i confini italiani, gli Africa Unite con Bunna e Madaski, che da un po’ di tempo condividono il palco insieme ai coinvolgenti The Bluebeaters: oggi l’unione ha dato vita ai “The Originals”.

Musicisti eccezionali, tutti, che hanno suonato “con una grande pacca”, insomma con grande vigore acustico e stilistico. Una bella serata, colorata e riempita da tante donne tra il pubblico incalzate dall’artista Lotta (che ha aperto la sua performance con una versione de Il Partigiano “violoncellizzata”), che ha gridato: «oggi su questo palco ci sono solo due donne: io e Elena Ruzza, e voi dove siete, se ci siete, alzate le mani!». E così è stato, un momento emozionante, dove le mani rivolte verso l’alto erano infinite, e il Pala Asti é diventato donna.

Questione di prospettive. Basta scardinare l’algoritmo e cambiare i paradigmi comodi e consolidati per accorgersi che verità e realtà possono avere forme e dimensioni diverse.

Una bella serata, dunque, che ha visto l’Associazione Articolo 21 Liberi di… esserne tra i tanti promotori, e con orgoglio ricordata (sul palco da Ruzza) per l’impegno profuso a tutela del «diritto di informare e di essere informati, per la libertà di stampa, e la difesa delle libertà per tutte e tutti»·