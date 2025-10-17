Giornalismo sotto attacco in Italia

Bomba distrugge l'auto di Sigfrido Ranucci

Nella notte un ordigno è stato piazzato sotto l’auto parcheggiata del giornalista e conduttore di Report, Sigfrido Ranucci.
L’auto è saltata in aria, danneggiando anche l’altra auto di famiglia e la casa accanto.
Sul posto carabinieri, Digos, vigili del fuoco e scientifica. La Procura di Velletri, competente per territorio, si è attivata per le verifiche necessarie ed è stato avvisato il Prefetto.
La potenza dell’esplosione è stata tale per cui avrebbe potuto uccidere chi fosse passato in quel momento.
A Sigfrido e alla sua famiglia, alla redazione di Report tutta, la solidarietà di Articolo 21.

Articolo21
