Bomba distrugge l’auto di Sigfrido Ranucci

Nella notte un ordigno è stato piazzato sotto l’auto parcheggiata del giornalista e conduttore di Report, Sigfrido Ranucci.

L’auto è saltata in aria, danneggiando anche l’altra auto di famiglia e la casa accanto.

Sul posto carabinieri, Digos, vigili del fuoco e scientifica. La Procura di Velletri, competente per territorio, si è attivata per le verifiche necessarie ed è stato avvisato il Prefetto.