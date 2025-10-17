Giornalismo sotto attacco in Italia

Carta di Roma: grave atto criminale

News
Redazione
0 0

L’associazione Carta di Roma invia la sua solidarietà a Sigfrido Ranucci, alla sua famiglia e a tutta la redazione di Report dopo i fatti gravissimi accaduti nella scorsa notte.

Un ordigno é stato posto sotto l’auto dell’autore e conduttore di Report e fatto esplodere. Fortunatamente non ci sono state vittime o feriti.

Questo episodio arriva a pochi giorni dall’annuncio delle nuove inchieste di Report e dopo una serie di altre minacce rivolte a Ranucci e alla redazione, la cui fondatezza e gravità hanno portato già da tempo la Procura della Repubblica ad assegnare la scorta a Ranucci.

L’associazione Carta di Roma sottolinea che con questo grave fatto criminale non si é tentato solo di colpire un giornalista e la sua famiglia, ma si é anche mandato un messaggio a una testata giornalistica e a chi, nel nostro Paese, fa informazione specialmente d’inchiesta.

Confidiamo dunque che la Rai, servizio pubblico e editore di Report, sostenga con forza il prezioso lavoro di Sigfrido Ranucci e di tutta la redazione.

Articolo21
