E ora tutti in via Teulada. Alle 16 sit in di solidarietà a Sigfrido Ranucci e alla redazione di Report

0 0

Oggi pomeriggio (alle 16) in via Teulada sotto la sede della Rai si terrà un presidio di solidarietà a Sigfrido Ranucci con l’adesione di molte associazioni e tra queste Articolo 21. Saranno presenti Fnsi, Anpi, Slc Cgil, Rete No Bavaglio, Libera Informazione, Libera, Fondazione Giancarlo Siani, Premio Morrione e arrivano in queste ore le adesioni di molti esponenti politici, parlamentari, attivisti. Quanto accaduto mette seriamente a repentaglio la libertà di informazione, l’agibilità della professione giornalistica e la democrazia in Italia.

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21