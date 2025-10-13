La Storia non è buona o cattiva, è solo composta da fatti, date, luoghi. Gli storici studiano e verificano i fatti, i narratori raccontano le storie e i luoghi dove sono ambientate, la società civile e politica dovrebbe custodire la loro memoria nel tempo.
Cosa accade quando una parte politica si convince che la sua matrice identitaria debba prevalere su quella che considera prevalente, cioè tutti i pensieri filosofici e politici moderni che non siano quelli della destra italiana? Succede che prima o poi i retaggi del passato riaffiorano e producono disastri culturali.
Quindi il battaglione Bozen delle SS colpito dai Gap in via Rasella a Roma diventa per la seconda carica dello Stato una banda musicale di semi pensionati, il fascismo ha fatto anche cose buone perché le bonifiche, perché i treni arrivavano in ritardo, ed altre idiozie.
Quindi si possono tirare bordate contro la Costituzione nata dalla Resistenza e dal sacrificio di migliaia di civili e partigiani, senza mai nominare la sua origine antifascista.
Si arriva fino a questi giorni dove la ministra Eugenia Roccella, titolare del dicastero della famiglia, evidentemente priva di letture, può sostenere che le gite ad Auschwitz siano state un modo per continuare a dire che l’antisemitismo era una questione fascista e basta, e per questo motivo sono state incoraggiate e valorizzate .
La Roccella sta parlando di Auschwitz, il campo di sterminio più grande della storia, dove Adolf Hitler ha agito anche con la complicità dei regimi fascisti europei, che consegnavano i propri concittadini alle SS, tra cui la dittatura di Benito Mussolini.
La cultura della destra e la riscrizione della Storia
