Libri nel bosco, appuntamento con Giovanni Grasso

Sarà Giovanni Grasso, portavoce del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il protagonista dell’appuntamento del 17 ottobre alle 19, da Ohana, in via del Martin Pescatore 4, Infernetto (Roma). Nell’ambito della rassegna “Libri nel bosco” targata #Noi presenteremo “L’amore non lo vede nessuno”, un racconto intenso, pieno di sorprese, che costringe tutti a fare i conti con il lato più oscuro dell’essere umano.
Dialogheranno con l’autore Federica Angeli, giornalista di Repubblica, e Frida, ragazza che ha aderito al progetto Management Antimafia.
Ma la rassegna continua con gli ultimi due appuntamenti, sempre alle 19:
-Giovedì 23 ottobre, “Linea di sangue” di Gianfrancesco Intini, medico e collaboratore di “Informazione Quotidiana”;
-Giovedì 30 ottobre, “Il loro grido è la mia voce”, a cura degli autori Antonio Bocchinfuso, Mario Soldaini e Leonardo Tosti
Per partecipare sarà necessaria la prenotazione al numero 06 541 3561, oppure all’email noiamanodisarmata@gmail.com