Insieme per un mondo solidale. Come aiutare a realizzare un sogno

Un’alluvione, lo scorso 22 settembre, ha devastato la città di Meda, in Brianza. In attesa dei sostegni da parte degli enti locali (il Comune ha avviato un fondo), i cittadini che hanno visto la propria abitazione invasa da acqua e fango, come Denise e i professionisti di una clinica veterinaria allagata dall’esondazione del Tarò, si sono subito organizzati per ricevere un aiuto immediato con una raccolta fondi online.

Lo strumento è sempre più utilizzato in casi di emergenze, ma non solo. Su GoFundMe, per esempio, è possibile raccogliere fondi destinati alla ricerca in memoria di chi non c’è più, come hanno fatto gli amici di Alberto per il Centro di Riferimento Oncologico Tullio Cairoli ODV e quelli di Daniele Piumatti per la ricerca sul tumore al pancreas destinata alla Fondazione Molinette.

A riguardo, le iniziative solidali possono essere accompagnate a un’impresa sportiva, come quella di Marco, che per i suoi 50 anni ha deciso di intraprendere una pedalata in solitaria i cui proventi andranno alla Papera Zoppa, un’associazione che segue i bambini con disabilità.

Davide, papà di Coraline, una bimba affetta da atassia teleangectasica, correrà invece la maratona di Firenze al fine di sensibilizzare su questa malattia. Rara come la mutazione genetica dei gemellini Theo e Liam, due gemellini: si chiama NEXMIF/XLID-98. I genitori hanno avviato un fundraising da destinare alla ricerca.

Lo sport può essere un’occasione per raccogliere fondi in memoria di un amico che non c’è più, come avvenuto nel caso della pedalata nel ricordo di Mauro, oppure uno strumento di crescita e aggregazione, come insegna il Deposito Studio Danza, realtà romana al pari di Black Sheep Crew, che con un crowdfunding parteciperà ai mondiali di Street Dance a Los Angeles il prossimo gennaio.

Molto più vicina la data delle fasi finali di Coppa Italia di calcio a 5 per non vedenti: nella seconda metà di ottobre la squadra fiorentina di Quartotempo proverà ad alzare il trofeo. Rientra nell’ambito sportivo anche la realizzazione di un percorso trekking, a Livigno nello specifico, anche in questo caso finanziato con una campagna solidale.

Parallelamente allo sport, il cinema e in generale le arti visive hanno spesso bisogno di una spinta dal basso per vedere la luce. Dei giovani registi di Bolzano stanno realizzando un corto sull’interazione e sul consenso mediante un crowdfunding, la compagnia de I fuggitivi parteciperà alla settimana della lingua italiana a Boston, mentre i responsabili del Pignetoff, a Roma, stanno sistemando il loro spazio teatrale.

La solidarietà online resta comunque un metodo efficace per combattere e vincere le sfide di ogni giorno. Anche quelle più difficili. Raissa ha chiesto aiuto per la complessa situazione familiare che sta vivendo ormai da anni, mentre Ola si è rivolta ai suoi contatti italiani per supportare la cognata, ricoverata in un ospedale albanese.

Vincenzo, a 19 anni, ha lanciato una raccolta fondi per la madre, che sta per iniziare un trial clinico a Palermo. Epifanio e Valentina, nell’alessandrino, dovranno cercare di andare avanti dopo che a lei è stato diagnosticato un tumore.

Un piccolo gesto, da parte di molti, può trasformarsi in qualcosa di più grande, un sostegno a una famiglia che ha perso troppo presto un affetto. Nulla potrà colmare tale vuoto, ma la vicinanza di centinaia di donatori, spesso sconosciuti, può offrire un sostegno concreto per il futuro. Lo sanno bene gli organizzatori delle iniziative destinate ai familiari di Arturo, Lavdim e Livio.

Piccole storie per grandi progetti, come quello della Libera Scuola Waldorf di Rodengo Saiano, basato su pedagogia steineriana, del circolo CAI di Albino, pronto all’apertura della nuova sede, dell’Opera Pellegrinaggi Foulards Bianchi, che organizza ogni anno un viaggio a Lourdes. Su GoFundMe si può costruire, insieme, un mondo solidale.

