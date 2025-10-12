In 200mila da Perugia ad Assisi per dire no a tutte le guerre

0 0

Tanti, tantissimi. “In più di 200 mila” dicono gli organizzatori, come non si vedeva dal 2001, hanno marciato da Perugia ad Assisi. A mettersi in cammino sotto lo slogan “Imagine alla the people” un fiume colorato, con le bandiere con l’iride simbolo della pace, della Palestina ma anche con un grande tricolore dell’Italia, di associazioni come le Acli, Greenpeace, Articolo21 e sindacati, per la Cgil il segretario generale Maurizio Landini, con i gonfaloni degli enti locali e le fasce dei sindaci. Un popolo della pace unito non contro qualcuno ma per.

“Non chiamatela marcia per la pace perché questa è una marcia per la giustizia, per la legalità e per il diritto” ha detto Flavio Lotti dal palco della Rocca di Assisi dove si è conclusa la giornata.

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21