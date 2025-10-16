Buon vento Global Sumud Flotilla

A Malta non solo per ricordare Daphne ma per difendere la libertà di stampa in Europa

Articoli
Redazione
0 0
Articolo 21 con il coordinatore nazionale Giuseppe Giulietti sta partecipando all’evento che ricorda gli otto anni dall’agguato costato la vita a Daphne Caruana Galizia. Era il 16 ottobre 2017 e a La Valletta fu fatta saltare in aria. Da subito è stato chiaro che si era trattato di una “punizione”. Daphne è stata “giustiziata” per le sue inchieste su  mafia e corruzione sull’isola.
 “Non siamo qui solo per rendere omaggio  al sacrificio di una giornalista rigorosa e libera, capace di svelare corruzione e collusioni, ma anche per cogliere la sua lezione valida anche oggi. – dice Giulietti  – In particolare é giunto il momento di approvare una norma europea che recepisca quanto più volte scritto dalla Corte europea, ossia che  ‘ il giornalista ha il diritto dovere di pubblicare ogni notizia di pubblico interesse e rilevanza sociale’. Daphne  ha perso la vita perché lo ha fatto, e in tante parti del mondo accade ancora. Chiederemo a tutte le associazioni europee di lanciare insieme questa campagna, nel segno di Daphne. Un appello, infine, alla Commissione europea perché dopo l’approvazione del Media Freedom Act si passi ora alla verifica della sua applicazione. In troppi paesi, in particolare su querele bavaglio, tutela delle fonti, segreto professionale, finanziamenti all’editoria, difesa del pluralismo, sevizi pubblici radiotelevisivi, si sta procedendo in direzione diametralmente opposta, con il controllo crescente da parte di esecutivi di ogni colore, di ogni partito.  Dopo le solenni dichiarazioni ora servono più concretamente le ispezioni e le sanzioni, anche per rispetto verso chi come Daphne è stata assassinata per aver difeso la luce della verità contro il buio della menzogna”.

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21

Related Post

La chiave e la ferita: anatomia di un femminicidio e dell’ossessione del possesso

Eleonora De Nardis

Nord Stream, il legale di Kuznietsov loda l’indipendenza della magistratura italiana ma forse gli sfugge qualcosa

Davide Mattiello

La Consulta: la Todde resta al suo posto. Decadenza illegale

Ottavio Olita

Scontri e proteste a Udine, feriti due giornalisti. Solidarietà da Articolo 21.

Redazione

Lettera aperta alla ministra Rocella dalla “trincea” della scuola

Giancarlo Burghi

Non c’è niente da festeggiare ma un genocidio da non archiviare. Oggi volantinaggio all’Auditorium

Redazione
Articolo21
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie in modo che possiamo fornirti la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito Web e aiutare il nostro team a capire quali sezioni del sito Web trovi più interessanti e utili.

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.