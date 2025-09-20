Salvuccio Riina ci fa schifo

0 0

Mi fa schifo…

Mi fa schifo Salvo Riina e le sue vergognose parole su chi “davvero” lotta la mafia.

Mi fa schifo chi gli permette di fare questo show, impunemente, stendendo il tappeto rosso. Ed addirittura facendogli l’applauso iniziale, si avete letto bene. Pure l’applauso.

Mi fa schifo che chi lo ha intervistato non abbia neanche avuto la voglia di ricordare che Riina junior non è un testimone del padre, ma un già condannato per mafia. Un dettaglio non secondario visto che ha tentato di riorganizzare le fila di cosa nostra, e continua a presentarsi come custode di una “verità alternativa” sulla storia criminale della sua famiglia. Famiglia di carnefici senza scrupoli. Figlio di un padre che è la peggiore sottospecie, schifosamente disumano, terribilmente assetato di sangue.

Mi fa schifo perché si può intervistare anche il peggiore criminale – da cui Riina non si discosta – ma vanno fatte domande stringenti e va ricordato a chi ascolta il profilo, criminale appunto, del mafioso. Perché Salvo Riina fa parte di quella schifosa melma, lui è una metastasi del tumore di cui la mia terra, la Sicilia, è ancora oggi malata.

Mi fa schifo che “si paragoni ai bambini di Gaza”. La sua famiglia quei bambini li sterminava, li uccideva e li scioglieva nell’acido. E lui non ne prende, volontariamente, le distanze.

Parlo di schifo perché è il termine più idoneo. Non ci può essere altro termine per definire tutto questo, chi plaude alle sue parole. Ed anche chi rimane in silenzio, perché questo è un inaccettabile inno alla mafia.

A chi parla Salvo Riina? Ai suoi “compari” mafiosi, ovviamente. E questa non è “libertà d’espressione”, è un fatto gravissimo e probabilmente anche un reato.

Salvuccio Riina, figlio di Totò Riina, capo di Cosa Nostra, ha rilasciato un’intervista al podcast Lo Sperone, nella quale ha difeso il padre, negando ogni crimine mai commesso dal boss. (ndr)

(Nella foto Salvuccio Riina nello studio di registrazione)

