Riconoscimento Joe Petrosino a Fabiana Pacella, presidio Articolo 21 Puglia

Anche Articolo 21 protagonista alla ventiduesima edizione del premio internazionale Joe Petrosino a Padula in provincia di Salerno, paese natale del poliziotto che a New York sfidò la Mano Nera e fu ucciso dalla mafia a Palermo.

Tra coloro che hanno ricevuto il riconoscimento, la responsabile del presidio Puglia, Fabiana Pacella.

L’evento, organizzato dall’Associazione internazionale Joe Petrosino presieduta da Pasquale Chirichella, si è svolto nella splendida cornice della Certosa di Padula alla presenza di autorità civili, militari, religiose, e tantissimi studenti, oltre che della pronipote di Joe Petrosino, Nino Milito Petrosino e della figlia Stefania.

“Per la sua attività di inchiesta e per l’impegno sociale, per essere da anni attivista per i diritti civili, la legalità e la lotta alla mafia, non esitando a svolgere indagini e reportage sul panorama politico, imprenditoriale, economico e criminale pugliese, sempre in prima linea-nonostante le minacce-nella lotta per la libertà di stampa, di espressione di informazione”, la motivazione del riconoscimento alla collega.

Un momento ed un riconoscimento dedicati “alla libertà di stampa e informazione e alla scorta mediatica di articolo 21, ai giornalisti soprattutto quelli precari, minacciati e isolati, a tutte le forze dell’ordine e alla prefettura che non mi lasciano mai sola, alla famiglia”.

Tra i premiati, il procuratore capo di Catania Francesco Curcio, il comandante del nucleo investigativo dei Carabinieri di Palermo Domenico Lapadula, Mario Cavallaro testimone di giustizia, e i giornalisti Stefano Baudino e Paolo de Chiara”

