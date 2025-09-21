Buon vento Global Sumud Flotilla

Riconoscimento Joe Petrosino a Fabiana Pacella, presidio Articolo 21 Puglia

Articoli
Redazione
0 0
Anche Articolo 21 protagonista alla ventiduesima edizione del premio internazionale Joe Petrosino a Padula in provincia di Salerno, paese natale del poliziotto che a New York sfidò la Mano Nera e fu ucciso dalla mafia a Palermo.
Tra coloro che hanno ricevuto il riconoscimento, la responsabile del presidio Puglia, Fabiana Pacella.
L’evento, organizzato dall’Associazione internazionale Joe Petrosino presieduta da Pasquale Chirichella, si è svolto nella splendida cornice della Certosa di Padula alla presenza di autorità civili, militari, religiose, e tantissimi studenti, oltre che della pronipote di Joe Petrosino, Nino Milito Petrosino e della figlia Stefania.
“Per la sua attività di inchiesta e per l’impegno sociale, per essere da anni attivista per i diritti civili, la legalità e la lotta alla mafia, non esitando a svolgere indagini e reportage sul panorama politico, imprenditoriale, economico e criminale pugliese, sempre in prima linea-nonostante le minacce-nella lotta per la libertà di stampa, di espressione di informazione”, la motivazione del riconoscimento alla collega.
Un momento ed un riconoscimento dedicati “alla libertà di stampa e informazione e alla scorta mediatica di articolo 21, ai giornalisti soprattutto quelli precari, minacciati e isolati, a tutte le forze dell’ordine e alla prefettura che non mi lasciano mai sola, alla famiglia”.
Tra i premiati, il procuratore capo di Catania Francesco Curcio, il comandante del nucleo investigativo dei Carabinieri di Palermo Domenico Lapadula, Mario Cavallaro testimone di giustizia, e i giornalisti Stefano Baudino e Paolo de Chiara”

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21

Related Post

Verità e giustizia per Mario Paciolla, appello ai Comuni per una commissione d’inchiesta

Redazione

Il pranzo-comizio della domenica. In diretta Rai

Redazione

Meloni a Domenica In. Uno spot elettorale camuffato da telepromozione

Redazione

Giancarlo Siani, morte di un giornalista

Daniele Biacchessi

Gaza, se un video aiuta il mondo a “restare umano”

Antonella Napoli

Milano, Alg presenta la mostra “Il valore della testimonianza – Le foto di Andy Rocchelli”

Redazione
Articolo21
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie in modo che possiamo fornirti la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito Web e aiutare il nostro team a capire quali sezioni del sito Web trovi più interessanti e utili.

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.