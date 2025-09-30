Buon vento Global Sumud Flotilla

‘Negazionista’ Lucia Goracci? Gasparri dovrebbe rispondere di fake news

Articoli
Giuseppe Giulietti
0 0

Il senatore Maurizio Gasparri ha accusato di essere “negazionisti” l’inviata del Tg3 Lucia Goracci, esempio di giornalismo rigoroso e professionale, e il presidente dell’ordine dei giornalisti Carlo Bartoli, persona di raro equilibrio. Non dimentichiamo che analoga accusa la destra aveva rivolto a Giorgio Zanchini, uno dei giornalisti più colti e sensibili del panorama nazionale e non solo Rai. Del resto il medesimo senatore aveva, negli anni, già attaccato e chiesto provvedimenti contro Enzo Biagi, Michele Santoro, Carlo Freccero, Marco Travaglio, Daniele Luttazzi, Fabio Fazio, Roberto Saviano, Antonio Scurati, Serena Borbone, Lilli Gruber, Corrado Formigli, Corrado Augias, Serena Bortone… sino arrivare a chiedere la chiusura di Report e la cacciata di Sigfrido Ranucci.

Non pochi dei suoi bersagli sono poi stati colpiti o allontanati da una Rai che ha persino perso il primato negli ascolti, conquistato dal principale rivale di proprietà di quella famiglia Berlusconi che tanto concorre alla sopravvivenza di Forza Italia. Alla faccia del conflitto di interessi.

Nel caso di Goracci e di Bartoli – ma non dimentichiamo gli attacchi ad Angela Caponetto, a Vittorio di Trapani, presidente della Federazione della stampa, Paolo Berizzi, ad Articolo 21 – Gasparri ha davvero passato ogni limite. Tutte, ma proprio tutte le organizzazioni dei giornalisti, nel mondo e in Europa, hanno denunciato il giornalisticidio in atto, premessa del genocidio. Il vero negazionista è Gasparri che finge di non sapere, che non ha mai aperto bocca neppure per fingere di solidarizzare. Contrastiamo da sempre la via disciplinare al giornalismo, ma il giornalista Gasparri dovrebbe rispondere di quell’antico reato, tanto caro ai fascisti, di diffusione di notizie false e tendenziose, atte a turbare l’ordine pubblico.

A proposito di negazionismo sarà sempre il caso ricordare che il padre fondatore di tanta parte della destra è stato un fervente sostenitore della difesa della razza, un accanito negazionista, un nemico della Repubblica antifascista: Giorgio Almirante.

Questi sono i veri negazionisti, oggi come ieri.

https://www.ilfattoquotidiano.it/2025/09/30/gasparri-attacchi-giornalisti-rai-news/8143862/

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21

In

Related Post

Il campo profughi di Jenin. Il reportage sulla Cisgiordania

Sandra Cecchi

Rai, senza ascolti né legge

Vincenzo Vita

Bufera su Gasparri dopo gli attacchi a Lucia Goracci, definita “negazionista del 7 ottobre”. Solidarietà alla giornalista Rai.

Redazione

Rai dove sei?

Roberto Bertoni

Una riforma della Rai che non rispetta né il Freedom Act né la Costituzione. Il pensiero di alcuni costituzionalisti. FIRMA L’APPELLO

Redazione

L’occupazione del governo. Dalla Rai al teatro

Giuseppe Giulietti
Articolo21
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie in modo che possiamo fornirti la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito Web e aiutare il nostro team a capire quali sezioni del sito Web trovi più interessanti e utili.

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.