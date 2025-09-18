L’offensiva della Casa Bianca contro comici e giornalisti

0 0

“Abbiamo raggiunto nuovi minimi durante il fine settimana con i Maga che hanno cercato di caratterizzare il ragazzo che ha ucciso Charlie Kirk come qualcosa di diverso da uno di loro e hanno fatto di tutto per ottenere punti politici su questo”. Questa e’ la frase che e’ costata al comico Jimmy Kimmel il posto di lavoro. La Abc ha deciso di sospendere con effetto immediato la sua trasmissione. In realta’ e’ questo solo l ‘ultimo episodio dell’offensiva della Casa Bianca contro comici e giornalisti ritenuti troppo critici nei confronti del governo. Prima di Kimmel era stato fatto fuori Stephen Colbert della Cbs. E Trump non ha nascosto la propria esultanza: “grandi notizie per l’America: lo show di Jimmy kimmel e’ cancellato: congratulazioni alla ABC per avere finalmente avuto il coraggio di fare quel che andava fatto. Kimmel aveva ascolti zero , meno ancora di Colbert. Rimangono a questo punto solo Jimmy e Seth”.

Il riferimento e’ a Jimmy Fallon e Seth Myers altri due conduttori apertamente critici di Trump. I grandi networks americani sono avvertiti. Se non si adeguano rischiano grossi ostacoli in tutte le operazioni finanziarie che hanno bisogno del via libera della commissione federale guidata da un fedelissimo di Trump.

Poche volte negli Stati Uniti e’ stata cosi’ a rischio la liberta’ di espressione. ”Una societa’ libera e democratica non puo’ silenziare un artista perche’ al Presidente non piace quel che dice-ha commentato il governatore democratico dell’illinois Pritzker.

Cristopher Anders, dell’american civil liberty union ha definito l’accaduto “peggiore del maccartismo”.

L’offensiva di Trump non si ferma ai comici. Di recente ha fatto causa al New York Times per 15 milioni di dollari . E cbs e abc hanno patteggiato per cause analoghe per evitare lunghi contenziosi e possibili ritorsioni da parte del governo.

La costituzione americana e’ quella che ha posto a difesa del free speech le garanzie piu’ solide al mondo. L’idea e’ che la liberta’ di espressione deve prevalere su ogni altra cosa. Fino ad oggi. Fino a Trump.

