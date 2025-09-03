“La Ventiduesima Donna”. Monologo di e con Angela Iantosca

0 0

Dopo la pubblicazione di 9 libri dedicati al mondo delle mafie, della tossicodipendenza, della corruzione e delle Madri Costituenti, Angela Iantosca sceglie un nuovo linguaggio e porta in scena il suo percorso personale e professionale con un monologo “La Ventiduesima Donna” che prende le mosse dall’ultima sua fatica “Ventuno. Le Donne che fecero la Costituzione” (Paoline, 2022). Il monologo, che ha debuttato a settembre 2023 ai Giardini dell’Acqua Paola a Roma, è in tour nelle scuole e nei teatri italiani. Sino ad ora ha incontrato più di 4.000 persone: da San Patrignano a Palermo, da Treviso a Senigallia, da Latina a Frosinone a Roma, a Trento e Pergine. A settembre 2024 ha aperto l’anno scolastico di alcuni istituti di istruzione superiore di Trento. Negli stessi giorni è anche entrata nel carcere femminile della città. Ha poi proseguito il tour a Roma, Ariccia (Roma), Paese (Tr), Anzio (Roma), Acqui Terme, Palermo, Aprilia (Lt), Pedaso (An)…

SINOSSI

Nella Costituente erano ventuno.

Ventuno donne che avevano fatto la guerra, la Resistenza.

Donne coraggiose, moderne, avanti con i tempi.

Ma solo ventuno in mezzo a oltre cinquecento uomini.

Una di loro era Teresa Mattei, antifascista e partigiana, eletta all’Assemblea a soli 25 anni.

Inizia da lei il viaggio di Angela Iantosca, dalla più giovane delle Madri Costituenti fino ai giorni nostri, attraversando il mondo femminile in tutte le sue sfaccettature.

Grandi personalità della Repubblica, certo, ma anche donne ai margini della società, come le madri detenute e le donne di ’ndrangheta che Iantosca ha incontrato nel suo lavoro di giornalista.

E poi le donne che si sono ribellate, che non hanno taciuto e che hanno pagato.

Tanto, troppo.

Antigoni contemporanee in un racconto serrato e senza scorciatoie, che non lascia spazio agli alibi, alle giustificazioni e impone scelte nette.

Nette come le parole della Costituzione.

Angela Iantosca, giornalista e scrittrice e vincitrice, tra gli altri, del Premio nazionale Paolo Borsellino per l’Educazione alla legalità, dopo essersi dedicata alla stesura di saggi inchiesta sul mondo della ’ndrangheta e della tossicodipendenza e dopo il successo di “Ventuno. Le donne che fecero la Costituzione” (scritto a quattro mani con Romano Cappelletto), testo che racconta le 21 Madri Costituenti e candidato al Premio Strega Ragazzi categoria 11+, si avventura in un nuovo percorso creativo, quello del monologo teatrale, attraverso il quale, unendo il suo impegno personale a quello lavorativo, racconta il mondo degli ultimi, del disagio, dei figli delle mafie, del carcere, di chi resiste nonostante tutto e di chi davvero incarna nelle sue scelte quotidiane i principi della Costituzione.

Di chi ogni giorno, attraverso le proprie scelte, sceglie di essere la Ventiduesima Donna!

Il monologo si rivolge agli studenti e agli adulti.

Negli incontri con le scuole, è previsto un dibattito al termine dello spettacolo.

