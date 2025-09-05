Buon vento Global Sumud Flotilla

Iacona: aderisco alla manifestazione del 9 settembre. E domenica PresaDiretta per Gaza

Articoli
Redazione
0 0
Aderisco alla manifestazione che avete organizzato per il 9 settembre. E continueremo a Presadiretta a tenere accesa l’attenzione sulla strage di giornalisti palestinesi compiuta dalle forze armate di Israele, con numeri mai visti prima in qualsiasi fronte di guerra degli ultimi anni. Proprio nella prossima puntata di PRESADIRETTA , domenica 7 settembre, alle 20 e 30 avremo come ospite in diretta Sami Al-Ajrami, giornalista palestinese  che è stato corrispondente da Gaza per Ansa e Repubbblica, fino a che ha dovuto lasciare la striscia perché era entrato nel mirino delle forze israeliane. E continueremo ogni domenica fino a quando dedicheremo una intera puntata a quello che sta succedendo a Gaza. Vi ringrazio per tutte le mobilitazioni che state organizzando per spingere l’Italia e l’Europa a fare tutte le pressioni necessarie affinché Israele rinunci all’assedio e al blocco di aiuti umanitari, che sta mettendo a rischio la vita della popolazione di Gaza.

