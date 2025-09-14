0 0

Dal lupo mannaro all’agnello mannaro. Facciamo attenzione al nuovo travestimento di Donald Trump!

L’uomo che ha letteralmente massacrato i suoi oppositori, ogni pensiero critico, l’uomo che assiste complice al genocidio Gaza e progetta per i palestinesi residenze da far costruire ai suoi amici, l’uomo che teme i files del caso Epstein..si é ora travestito da agnello, da vittima, finge di essere la vittima, ma sempre mannaro resta.

L’assassino di Charlie Kirk non corrisponde, nella sua biografia, al killer spietato armato dalla sinistra antifascista, anzi..

Nei giorni precedenti Trump aveva difeso se stesso difendendo il golpista Jair Bolsonaro.

Un messaggio chiaro: gli eletti non si processano, secondo una versione condivisa dai camerati italiani e non solo.

Sempre nei giorni precedenti Trump e soci aveva sferrato un duro attacco contro ogni nuova rivelazione sul caso Epstein, il mannaro evidentemente si sente sotto il legittimo tiro dei giudici e dei testimoni.

Il Trump pacifista è già evaporato, lui e la destra della internazionale nera hanno fallito in Russia e a Gaza.

Cina, India, Russia e non solo, non intendono piegarsi ai suoi voleri.

Il lupo mannaro comincia a non vedere una via di uscita, con lui i camerati italiani, ungheresi, argentini, b rasiliani..

Quello che oggi si traveste da agnello mannaro non ha invocato rivolta alcuna quando furono uccisi la deputata dem Melissa Hortman e il marito.

Non meritavano la sua indignazione, perché Meloni e camerati non evocarono il terrorismo in quella occasione?

Perché non spendono una parola sul genocidio a Gaza?

Perché non provano pietà alcuna per chi muore fuggendo da guerre, fame, violenza?

Perché non piangono i messicani inchiodati alla frontiera?

Perché non provano mai pietà per i deboli, gli oppressi, i neri, i diversi odiati dai tanti Kirk che popolano il loro universo?

Sarà una combinazione, ma subito dopo un assassinio intollerabile e ingiustificabile, in Italia la destra attacca l’antifascismo, bella ciao, chi si oppone… Davvero strano, singolare.

Salvini che condanna il linguaggio d’odio fa lo stesso effetto di un appello a favore della vita lanciato dal congresso dei boia.

In queste ore é ripartita la rievocazione degli anni del terrorismo e della violenza.

In questo contesto appare più una invocazione che non una rievocazione.

Attenzione ai tanti lupi mannari che ci circondano, attenzione anche agli agnelli mannari, forse i più pericolosi..

Come si diceva un tempo sarà il caso di vigilare con attenzione, perché le provocazioni non mancheranno e avranno nel mirino la Costituzione antifascista, la divisione dei poteri, e il pensiero critico.

La storia dell’Italia repubblicana é già stata segnata dagli attentati e dalle collusioni tra destra fascista, servizi deviati, depistaggi, omissioni, c ollusioni.

