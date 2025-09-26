Buon vento Global Sumud Flotilla

Biagio Pilieri, il giornalista italo-venezuelano detenuto a Caracas da un anno senza contatti

Articoli
Redazione
0 0

Un altro caso di detenzione senza spiegazioni procedurali né di merito in Venezuela e anche questo, come per Alberto Trentini, ci riguarda da vicino. Si sa solo che Biagio Pilieri è accusato di “terrorismo” e “tradimento alla Patria”. Il giornalista è anche leader di Convergencia. Il fondatore del suo partito concesse l’indulto a Chavez, nonostante le pressioni. I familiari a Caracas: “Ricambiate il gesto”. E alla Farnesina: “Non venga meno l’impegno”. Pilieri non ha alcuna possibilità di comunicare con l’esterno. Nessuno è riuscito a vederlo dal giorno del suo arresto, il 28 agosto 2024, quando il Servizio bolivariano di Intelligence (Sebin) lo ha portato via al rientro di una manifestazione pacifica. Le autorità diplomatiche italiane hanno richiesto una visita consolare, ma le autorità di Caracas non hanno mai risposto, e né sua moglie, Maria Livia Vasile, né i figli, Jesus e Vicente Pilieri, sono mai riusciti a visitarlo né a sentirlo al telefono.

(Foto Il fatto Quotidiano)

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21

In

Related Post

Campagna occhi aperti sulla Cisgiordania. I predatori di terre e acqua/ Il reportage

Sandra Cecchi

Rostagno, e quel pensiero vero di libertà

Rino Giacalone

Lotti: domenica 12 ottobre marciamo insieme da Perugia ad Assisi con Francesca Albanese

Redazione

A Imola inaugurata la panchina per Mario Paciolla

Redazione

Altra udienza contro il clan che ha minacciato Mimmo Rubio, sentiti i carabinieri che hanno indagato

Redazione

50 anni dal “massacro” del Circeo. Latina non dimentica

Redazione
Articolo21
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie in modo che possiamo fornirti la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito Web e aiutare il nostro team a capire quali sezioni del sito Web trovi più interessanti e utili.

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.