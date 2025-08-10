Stefania Maurizi e Carlo Bartoli ospiti dell’assemblea di Articolo 21

Articolo 21 non va in vacanza e anche lunedì 11 agosto terrà la consueta assemblea settimanale online.

Avremo il piacere di ospitare la giornalista Stefania Maurizi, che presenterà  “L’arma finale. Una storia dell’atomica, dalle origini al XXI secolo”  (Fuoriscena, 2025) il suo ultimo libro dedicato alla costruzione della prima bomba atomica e all’inizio dell’era nucleare. Un’opera che unisce il rigore giornalistico e la capacità analitica di Maurizi, che ha ripercorso la storia di questa rivoluzione scientifica e politica, dai pionieri come Oppenheimer e Heisenberg fino alle sfide contemporanee legate alla minaccia nucleare globale.

Il libro si articola in tre parti: dalla minaccia nucleare e le potenze che la detengono, alla storia scientifica e infine alle testimonianze dirette di protagonisti dell’epoca, offrendo un quadro approfondito e unico.

Sarà inoltre presente Carlo Bartoli, presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine  dei Giornalisti, che presenterà il suo ultimo libro Parla il Colle, (Pacini Editore) Attraverso i messaggi di fine anno dei Presidenti della Repubblica dal 1949 ad oggi, Bartoli ricostruisce la storia civile e istituzionale italiana, mettendo in luce il ruolo fondamentale del Capo dello Stato come interprete e garante dell’unità nazionale.

Con il Presidente Bartoli discuteremo anche dell’entrata in vigore dell’European Media Freedom Act (EMFA) ed esporremo le ragioni della segnalazione che nei giorni scorsi abbiamo inviato alla Commissione di Giustizia per le violazioni del governo italiano già in atto.

In

