“Rompiamo l’assedio di Gaza”. Dal 31 agosto parte la più grande missione civile marittima mai tentata

0 0

Il conto alla rovescia è iniziato.

Dal 31 agosto da Genova e dal 4 settembre dalla Sicilia, decine di barche cariche di attivisti e aiuti umanitari salperanno per rompere l’assedio di Gaza insieme alla Global Sumud Flotilla, la più grande missione civile marittima mai tentata.

Mentre a Khan Younis Israele bombarda un ospedale uccidendo 20 persone, tra cui 5 giornalisti, la società civile si muove dove i governi tacciono.

Medici, giornalisti, artisti, avvocati e cittadini comuni hanno deciso di metterci il corpo, la voce e il coraggio: non per sfida, ma per dovere.

Da Genova parte anche una raccolta di 45 tonnellate di cibo in 5 giorni: perché la solidarietà non si ferma, anche quando il mondo finge di non vedere.

#GlobalSumudFlotilla #Gaza #RadioBullets #ResistenzaCivile #StopGenocide

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21