“Rompiamo l’assedio di Gaza”. Dal 31 agosto parte la più grande missione civile marittima mai tentata

Barbara Schiavulli
Il conto alla rovescia è iniziato.
Dal 31 agosto da Genova e dal 4 settembre dalla Sicilia, decine di barche cariche di attivisti e aiuti umanitari salperanno per rompere l’assedio di Gaza insieme alla Global Sumud Flotilla, la più grande missione civile marittima mai tentata.
Mentre a Khan Younis Israele bombarda un ospedale uccidendo 20 persone, tra cui 5 giornalisti, la società civile si muove dove i governi tacciono.
Medici, giornalisti, artisti, avvocati e cittadini comuni hanno deciso di metterci il corpo, la voce e il coraggio: non per sfida, ma per dovere.
Da Genova parte anche una raccolta di 45 tonnellate di cibo in 5 giorni: perché la solidarietà non si ferma, anche quando il mondo finge di non vedere.
#GlobalSumudFlotilla #Gaza #RadioBullets #ResistenzaCivile #StopGenocide

