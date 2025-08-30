“Palestina libera – Stop al genocidio”. Oltre 12mila persone al Lido di Venezia

0 0

In migliaia al Lido di Venezia al grido “Palestina libera – Stop al genocidio”. La partecipazione, secondo gli organizzatori, ha superato le 10.000 persone. Secondo i

promotori del corteo, con in prima fila i centri sociali del nordest, è stata “una risposta potente al dramma di Gaza: abbiamo portato questa immane tragedia nel cuore della Mostra del Cinema, una marea di persone vuole la Palestina libera e fermare la guerra di Israele”, hanno detto gli organizzatori.

Anche Articolo21 con una nutrita delegazione di oltre sessanta persone ha partecipato al corteo

L’appuntamento ha visto il raduno dei manifestanti al molo di Santa Maria Elisabetta, dove, come previsto, è arrivata una motonave carica di attivisti e sostenitori della causa palestinese. Il corteo acqueo, che ha visto la partecipazione di circa 800 persone, è stato solo un preludio alla lunga marcia che ha attraversato il Gran Viale,

Lungomare Marconi, via Marcello e via Dardanelli, concludendosi ancora una volta nel punto di partenza.

La manifestazione colorata da tante bandiere palestinesi ha visto un ampio fronte di organizzazioni e movimenti, a cominciare dall’Anpi. Non solo attivisti, ma anche

tanti cittadini e una significativa presenza di volti noti del mondo dello spettacolo e della cultura, come la conduttrice dell’82esima Mostra del Cinema Emanuela Fanelli, attrici e attori come Ottavia Piccolo, Michele Riondino, Donatella Finocchiaro e Tecla Insolia, il fumettista Zerocalcare.

