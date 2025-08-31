Buon vento Global Sumud Flotilla

Al Lido di Venezia lo striscione per chiedere di liberare Alberto Trentini

Nonostante il temporale lo striscione per Alberto Trentini libero è stata installato pomeriggio al Lido di Venezia nello spazio isola di Edipo. Lo striscione è stato curato da amiche e  amici di Alberto e resterà sul posto per tutta la durata della  Mostra del Cinema di Venezia con l’obiettivo di non spegnere i riflettori sulla storia di Alberto e di far crescere la sensibilizzazione e un grande movimento popolare dal basso per reclamarne la liberazione. Alla inaugurazione erano presenti anche la madre di Alberto, Armanda Colusso Trentini, Ottavia Piccolo, Beppe Giuietti, Anna De Zini, Enzo Nucci per Articolo 21.

Le foto sono di Giulia Palazzo.

