Buon vento Global Sumud Flotilla

L’elenco dei giornalisti uccisi a Gaza. Lungo e intollerabile

Articoli
Redazione
0 0

Ecco tutti i nomi dei giornalisti uccisi a Gaza pubblicato da Al Jazeera, in totale sono 278, al 25 agosto: 273 uccisi a Gaza, più tre in Libano e due israeliani. Sono troppi, un numero insopportabile, per questo da oggi abbiamo iniziato a leggerli, uno ad uno.

Mohamed Samy Abd Allah Jarghoun 

Mohamed Tohamy Abd Al-Salam Al-Salhi

Ibrahim Mohamed Abd-Allah Lafy 

Mohamed Teshren Subhy Vaghe 

Asaad Abd Al-Nasser Asaad Sham-lakh

Anas Ibrahim Hussein Abu 

Shamala  

Angham Ahmed  Mohamed Adwan 

Mohamed Rizq Mahmoud Sobh 

Saeed Radwan  Saeed Al-Taweel

Hisham Mohamed Fakhri Al-Nawajah

Rajab Mohamed Rajab Al-Naqeb 

Mustafa Mohamed Rajab Al-Naqeb 

Mohamed Fayez Youssef Abu Matar

Abd Al-Rahman Rabie Abd

Al-Rahman Shehab

Ahmed Abd Al-Rahman Ahmed

Shehab

Ali Abd Allah Hassan Nasman 

Salam Khalil Mohamed Mema 

Youssef Maher Youssef Dawas

Hossam Mahmoud Hassan Mubarak 

Abd Al-Hadi Saadallah Rashad Habib

Essam Mohamed Sobhi Bahar

Mohamed Jamil Mohamed

Abu Al-Jalil

Mahmoud Jamal Mahmoud

Abu Zarifa

Sameeh Abd Al-Razzaq Khamis Al-Na-dy

Abd Al-Rahman Samer Abd

Al-Fatah Al-Tanany

Mohamed Mohamed Abd

Al-Rahman Ali

Khalil Ibrahim Ali Abu Azrah 

Eman Gamal Ahmed Al-Aqili

Ayed Ismail Al-Najjar

Hany Ibrahem Salim Al-Madhoun 

Rushdi Yahya Rushdi Al-Sarraj 

Mohamed Imad Saeed Labad 

Mohamed  Muhamed Khaled

Al-Shorbagy

Musab Mohamed Aouny Ashour

Salma Hamada Mesbah Mekhaimer

Jamal Arif Salem Al-Faqawi 

Mohamed Faiz Abd Al-Hassani 

Saed Samir Mahmoud Al-Halabi 

Ahmed Abd Al-Hay Abd Allah

Abu Mhadi

Doaa Bashir Khalil Sharaf

Yasser Sobhi Hassan Abu Namous 

Nazmi Saadi Nazmi Al-Nadeem 

Huzifa Tayseer Ayesh Al-Najjar

Emad Abd Al-Mahdi Zarai Al-Wahidi

Majed Ahmed Hashem Kashko

lyad Tayeh Jamil Matar

Majd Fadl Mohamed Arandas

Mohamed Hasan Hasan Al-Bayari

Mohamed Salem Salama

Abu Hatab

Haitham Shareef Hamdy Harara

Yahya Omar Amer Abu Manea

Mohamed Chanam Tawfiq Al-Jaja

Mohamed Abu Hasira

Ahmed Mahmoud Mohamed Al-Qara

Yaqoub Annan Mohamed Al-Borsh

Ahmed Amin Radwan Fatima

Musa Al-Borsh

Mahmoud Sami Hassan Matar

Sari Jamal Mohamed Mansour

Abd AL-Halem Awad

Mustafa Hosni Mahmoud Sawaf

Amr Salah Abu Hayyah

Bilal Jadallah Hassan Salem 

Amal Hassan Ahmed Zuhd

Hassouna Yasser Hassouna Salem

Alaa Al-Dine Atef Al-Nimr

Ayat Omar Khadoura

Khamis Samer Khames

Salem Deeb

Mohamed Nabil Al-Zaq

Assem Adly Al-Barash

Gamal Mohamed Haniyah

Mahmoud Mashtahe

Mohamed Moin Mahmoud 

Ayyash 

Mustafa Kamal Abd Al-Qader Bakir

Huzaifa Samir Lulu

Nader Mahmoud Al-Nazli

Abd Allah Darwish

Adham Hassouna

Montaser Mustafa Al-Sawaf

Mohamed Amer Faraj Allah

Marwan Mustafa Al-Sawaf

Hassan Abd Al-Fattah Farag 

Allah Shaima Zayed Khamis Al-Jazzar

Abd Al-Hameed Soliman Salem Al-Qa-rinawi

Mahmoud Mohamed Ahmed Salem

Hamada Mohamed Waleed Al-Yaziji

Salem Mustafa Al-Naffar

Doaa Sanad Mahmoud Al-Jabour

Ola Ata Allah

Hossam Omar Mahmoud Ammar

Mohamed Aref Abu Samra

Ali Kedr Khaled Ashour

Nermin Qawas

Ahmed Hamdi Abu Absa

Hanan Bassam Abd Al-Hameed Ayad

Abd Al-Karim Mohamed Odah

Samer Khalil Salman Abudaqa

Mohamed Nasr Kamel Abu Huwaidi

Rami Hisham Mohamed Beder

Assem Kamal Sobhi Musa

Mishal Ayman Nazmi Shahwan 

Haneen Ali Hassan Al-Oatshan

Abd Allah Alwan

Adel Ahmed Mohamed Zoroub

Alaa Suleiman Hamad Abu Muammar

Mohamed Ramadan Khalifa

Ahmed Jamal Al-Madhun

Mohamed Younis Saleh Al-

Zaytouna Mohamed Abd Al-Khaleq Al-Aff

Ahmed Maher Ahmed Khair El-Din Mohamed Ahmed 

Mahmoud Khair

El-Din

Jabr Mahmoud Jabr Abu Hadros

Nermin Nasr Abd Al-Wahab Haboush

Akram Ahmed Khalil Al-Shafil

Hamza Wael Hamdan Dahdouh

Mustafa Saeed Zohdi Thuraya

Ali Salem Abu Ajwa

Abb Allah lyad Alabd Baris

Mohamed Mesbah Abu Dayer

Heba Fouad Al-Abadla

Ahmed Naeem Hussein Beder

Fouad Ahmed Mohsen

Abu Khammash

Sherif Nafez Mustafa Okasha

Muhamed Jamal Sobhi Al-Thalathiini

Yazan Emad Al-Zwaidi

Wael Rajab Abu Fununa

Karam Ahmed Atta Abu Ajerm 

lyad Ahmed Salman Al-Rawag

Mohamed Abd Al-Fattah Rashed Atallah

Essam Haidar Hashem Al-Lulu

Zaher Zaher Mohamed Al-Afghani

Nafez Muhareb Mahmoud Hamdan 

Yasser Mamdouh Youssef Al-Fadi

Alaa Hassan Ahmoud Al-Hams

Mutaz Mustafa Al-Chafri

Mohamed Raslan Rashad Shanioura

Mussab Mohamed  Zayed Abu Zayed

Mohamed Khadr Ahmed Salma

Rizq Muhamed Ghazi Al-Gharabli 

Mohamed Rashad Rushdi Al-Reffy 

Abd Al-Rahman Ali Mohamed Saimah

Mahmoud Emad Atiyah Esa

Abd Al-Wahab Aouny Hamed Abu Oun

Mustafa Khedr Abd Bahr

Mohamed Adel Said Abu Skheel 

Mohamed Al-Said Ismail Abu Skheel

Tareq Al-Said Ismail Abu Skheel

Amenah Mahmoud Hassan Hommid

Mohamed Bassam Ahmed Al-Gamal

Ayman Mohamed Abd Allah

Al-Garabawy

Ibrahim Mohamed Abd Allah

Al-Garabawy

Salem Hassani Salem Abu Toyour

Mustafa Hatem Ayyad

Baha Rouhi Mahmoud Okasha

Hael Deeb Al-Najjar

Mahmoud Mohamed Jahjouh

Abd Allah Ahmed Youssef Al 

Gamal 

Ahlam Ezzat Mosad Al-Agalah

Dina Abd Allah Mahmoud Al-Batanigi

Mahmoud Eyad Ibrahim Qassem

Saleem Mohsen Saleem Al-Sharfa

Mohamed Mahmoud Abu Shariaa

Mohamed Youssef Al-Sakanni

Sadde Mohamed Sadde Madoukh

Amjad Abd Al-Rahman Abd Al-Kader Jahjouh

Wafaa Khalid Shehdah Abu Dabaan

Rizq Bassem Rizq Abu Shakian 

Mohamed Manhal Abu 

Armanah Mohamed Abd Allah 

Meshmesh Mohamed Saeed 

Abd Al-Rahman Jasser

Motassem Mahmoud Abd Al-Rahman Ghourab

Haidar Ibrahim Al-Masdar

Mohamed Majid Ismail Abu Daqah

Ismail Maher Khemais Al-Ghoul

Rami Eyad Shaban Al-Refy

Mohamed Esa Mohamed Abu Saadah

Tameem Ahmed Mohamed Abu

Mammar

Abd Allah Maher Ahmed Alsossi

Ibrahim Marawan Salem 

Mohareb Hamza Abd Al-Rahman Mustafa Martage

Hossam Manal Sadi Al-Dabakah

Ali Nayef Hassan Taimah

Mohamed Abd Al-Fatah 

Nazmy Abd Rabbeh

Abdallah Omar Ismail Keshek

Wafaa Ali Abd Rabbeh Al-Odini

Hassan Abd Al-Rahem Ali Hammad

Abd Al-Rahman Khedr Bahr

Mohamed Rouhi Mustafa Al-Tanani

Ayman Mohamed Roweshed 

Nadya Emad Youssef Al-Said

Haneen Mahmoud Salman Barrod

Hamza Majid Abu Selmeia

Saeed Saeed Radwan Amr 

Nahed Abu Ouda

Belal Mohamed Rabah Rajab

Baraa Ali Daghesh

Khalid Walid Mahmoud Abu Zer

Zahra Mohamed Ismail Abu

Skheel Ahmed Mohamed 

Ismail Abu Skheel

Mahdi Hassan Al-Mamlouk

Mohamed Saleh Al-Sharif

Ahmed Youssef Abu Shariya

Abd Al-Rahem Abd Rabbeh Al-Tah-raoui

Mahmoud Saeed Al-Khateb

Wael Ibrahim Abu Koffah

Mamdoh Ibrahim Knita

Misrah Ahmed Salah

Eman Hatim Al-Shante

Mohammed Hamad Baloosha 

Mohammed Jabr Al-Qarinawi

Ahmed Bakr Al-Louh

Fadi Hassouna

Mohammed Ayad al-Ladah

Ayman Nihad Abdulrahman al-Jadi

Faisal Abdullah Abu al-Qumsan

Ibrahim Jamal Ibrahim Sheikh Ali

Shaza Nasser Mahmoud Sabbagh

Omar Salah Saleh Al Diroaui

Muhammad Atef Dheeb Hijazi

Ahlam Nafeth Al-Taluli

Muhammad Bashir al-Talmis

Ahmed Omar al-Shayah

Ahmed Hisham Abu al-Rus

Alaa Assad Hashem

Bilal Hossam Akila

Mahmoud Samir Salim

Mahmoud Yahya al-Sarraj|

Bilal Mohammed Abu Matar

Hossam Shabat

Mohammad Mansour

Muhammed Salih al-Bardawil

Islam Nasr al-Din Muqdad

Hilmi Mahmoud Al-Faqawi

Ahmed Rouhi Mansour

Fatima Raed Muhammad 

Hassouna Saeed Amin Saeed Abu Hassanein

Nour El Din Matar Abdo

Yahya Munir Subaih

Hassan Abdel Fattah Salih

Hassan Marzouq Samour

Ahmed Anwar Al-Helou

Abdul Rahman Tawfiq Al-Abdallah

Nour Ziad Qandeel

Khaled Ahmed Abu Seif

Aziz Mohammed Al-Hajjar

Bilal Maher Al-Hatoum

Hassan Magdy Abu Warda

Moataz Mohamed Ragab

Youssef Hammad Al-Nakhala

Ismail Jamal Badah

Suleiman Hani Hajjaj

Samir Hosni Al-Rifai

Ahmed Alaa Mohamed Qaljah

Moamen Mohamed Abu Al-Auf

Ahmed Hassan Saad

Ismail Hussein Abu Hatab

Ahmed Salama Abu Aisha

Hussam Saleh Al-Adlouni

Fadi Majed Khalifa

Tamer Rabhi Rafeeq Al-Zaanin

Walaa Mohammed Al-Jabri

Adam Zakaria Abu Harbid

Marwa Ashraf Muslim

Moamen Aliwa

Mohammed Noufal

Ibrahim Zaher

Mohammed Qreigeh

Anas Al-Sharif

Mariam Abu Daqqa

Mohammad Salama

Hussam al-Masri

Moaz Abu Taha

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21

Related Post

“Palestina libera – Stop al genocidio”. Oltre diecimila persone al Lido di Venezia

Redazione

Nel cielo del Lido…

Don Nandino Capovilla

Gaza: fermare la soluzione finale

Domenico Gallo

A Orvieto presidio per Gaza. Letti i nomi dei giornalisti uccisi

Redazione

Leggiamo i nomi di tutti i giornalisti uccisi a Gaza. Per dire basta alla strage. Appuntamento il 9 settembre a Roma. LE PRIME ADESIONI

Redazione

Selezioni per i Tgr, la risposta della Rai non fuga i dubbi

Redazione
Articolo21
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie in modo che possiamo fornirti la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito Web e aiutare il nostro team a capire quali sezioni del sito Web trovi più interessanti e utili.

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.