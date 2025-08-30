L’elenco dei giornalisti uccisi a Gaza. Lungo e intollerabile

Ecco tutti i nomi dei giornalisti uccisi a Gaza pubblicato da Al Jazeera, in totale sono 278, al 25 agosto: 273 uccisi a Gaza, più tre in Libano e due israeliani. Sono troppi, un numero insopportabile, per questo da oggi abbiamo iniziato a leggerli, uno ad uno.
Mohamed Samy Abd Allah Jarghoun
Mohamed Tohamy Abd Al-Salam Al-Salhi
Ibrahim Mohamed Abd-Allah Lafy
Mohamed Teshren Subhy Vaghe
Asaad Abd Al-Nasser Asaad Sham-lakh
Anas Ibrahim Hussein Abu
Shamala
Angham Ahmed Mohamed Adwan
Mohamed Rizq Mahmoud Sobh
Saeed Radwan Saeed Al-Taweel
Hisham Mohamed Fakhri Al-Nawajah
Rajab Mohamed Rajab Al-Naqeb
Mustafa Mohamed Rajab Al-Naqeb
Mohamed Fayez Youssef Abu Matar
Abd Al-Rahman Rabie Abd
Al-Rahman Shehab
Ahmed Abd Al-Rahman Ahmed
Shehab
Ali Abd Allah Hassan Nasman
Salam Khalil Mohamed Mema
Youssef Maher Youssef Dawas
Hossam Mahmoud Hassan Mubarak
Abd Al-Hadi Saadallah Rashad Habib
Essam Mohamed Sobhi Bahar
Mohamed Jamil Mohamed
Abu Al-Jalil
Mahmoud Jamal Mahmoud
Abu Zarifa
Sameeh Abd Al-Razzaq Khamis Al-Na-dy
Abd Al-Rahman Samer Abd
Al-Fatah Al-Tanany
Mohamed Mohamed Abd
Al-Rahman Ali
Khalil Ibrahim Ali Abu Azrah
Eman Gamal Ahmed Al-Aqili
Ayed Ismail Al-Najjar
Hany Ibrahem Salim Al-Madhoun
Rushdi Yahya Rushdi Al-Sarraj
Mohamed Imad Saeed Labad
Mohamed Muhamed Khaled
Al-Shorbagy
Musab Mohamed Aouny Ashour
Salma Hamada Mesbah Mekhaimer
Jamal Arif Salem Al-Faqawi
Mohamed Faiz Abd Al-Hassani
Saed Samir Mahmoud Al-Halabi
Ahmed Abd Al-Hay Abd Allah
Abu Mhadi
Doaa Bashir Khalil Sharaf
Yasser Sobhi Hassan Abu Namous
Nazmi Saadi Nazmi Al-Nadeem
Huzifa Tayseer Ayesh Al-Najjar
Emad Abd Al-Mahdi Zarai Al-Wahidi
Majed Ahmed Hashem Kashko
lyad Tayeh Jamil Matar
Majd Fadl Mohamed Arandas
Mohamed Hasan Hasan Al-Bayari
Mohamed Salem Salama
Abu Hatab
Haitham Shareef Hamdy Harara
Yahya Omar Amer Abu Manea
Mohamed Chanam Tawfiq Al-Jaja
Mohamed Abu Hasira
Ahmed Mahmoud Mohamed Al-Qara
Yaqoub Annan Mohamed Al-Borsh
Ahmed Amin Radwan Fatima
Musa Al-Borsh
Mahmoud Sami Hassan Matar
Sari Jamal Mohamed Mansour
Abd AL-Halem Awad
Mustafa Hosni Mahmoud Sawaf
Amr Salah Abu Hayyah
Bilal Jadallah Hassan Salem
Amal Hassan Ahmed Zuhd
Hassouna Yasser Hassouna Salem
Alaa Al-Dine Atef Al-Nimr
Ayat Omar Khadoura
Khamis Samer Khames
Salem Deeb
Mohamed Nabil Al-Zaq
Assem Adly Al-Barash
Gamal Mohamed Haniyah
Mahmoud Mashtahe
Mohamed Moin Mahmoud
Ayyash
Mustafa Kamal Abd Al-Qader Bakir
Huzaifa Samir Lulu
Nader Mahmoud Al-Nazli
Abd Allah Darwish
Adham Hassouna
Montaser Mustafa Al-Sawaf
Mohamed Amer Faraj Allah
Marwan Mustafa Al-Sawaf
Hassan Abd Al-Fattah Farag
Allah Shaima Zayed Khamis Al-Jazzar
Abd Al-Hameed Soliman Salem Al-Qa-rinawi
Mahmoud Mohamed Ahmed Salem
Hamada Mohamed Waleed Al-Yaziji
Salem Mustafa Al-Naffar
Doaa Sanad Mahmoud Al-Jabour
Ola Ata Allah
Hossam Omar Mahmoud Ammar
Mohamed Aref Abu Samra
Ali Kedr Khaled Ashour
Nermin Qawas
Ahmed Hamdi Abu Absa
Hanan Bassam Abd Al-Hameed Ayad
Abd Al-Karim Mohamed Odah
Samer Khalil Salman Abudaqa
Mohamed Nasr Kamel Abu Huwaidi
Rami Hisham Mohamed Beder
Assem Kamal Sobhi Musa
Mishal Ayman Nazmi Shahwan
Haneen Ali Hassan Al-Oatshan
Abd Allah Alwan
Adel Ahmed Mohamed Zoroub
Alaa Suleiman Hamad Abu Muammar
Mohamed Ramadan Khalifa
Ahmed Jamal Al-Madhun
Mohamed Younis Saleh Al-
Zaytouna Mohamed Abd Al-Khaleq Al-Aff
Ahmed Maher Ahmed Khair El-Din Mohamed Ahmed
Mahmoud Khair
El-Din
Jabr Mahmoud Jabr Abu Hadros
Nermin Nasr Abd Al-Wahab Haboush
Akram Ahmed Khalil Al-Shafil
Hamza Wael Hamdan Dahdouh
Mustafa Saeed Zohdi Thuraya
Ali Salem Abu Ajwa
Abb Allah lyad Alabd Baris
Mohamed Mesbah Abu Dayer
Heba Fouad Al-Abadla
Ahmed Naeem Hussein Beder
Fouad Ahmed Mohsen
Abu Khammash
Sherif Nafez Mustafa Okasha
Muhamed Jamal Sobhi Al-Thalathiini
Yazan Emad Al-Zwaidi
Wael Rajab Abu Fununa
Karam Ahmed Atta Abu Ajerm
lyad Ahmed Salman Al-Rawag
Mohamed Abd Al-Fattah Rashed Atallah
Essam Haidar Hashem Al-Lulu
Zaher Zaher Mohamed Al-Afghani
Nafez Muhareb Mahmoud Hamdan
Yasser Mamdouh Youssef Al-Fadi
Alaa Hassan Ahmoud Al-Hams
Mutaz Mustafa Al-Chafri
Mohamed Raslan Rashad Shanioura
Mussab Mohamed Zayed Abu Zayed
Mohamed Khadr Ahmed Salma
Rizq Muhamed Ghazi Al-Gharabli
Mohamed Rashad Rushdi Al-Reffy
Abd Al-Rahman Ali Mohamed Saimah
Mahmoud Emad Atiyah Esa
Abd Al-Wahab Aouny Hamed Abu Oun
Mustafa Khedr Abd Bahr
Mohamed Adel Said Abu Skheel
Mohamed Al-Said Ismail Abu Skheel
Tareq Al-Said Ismail Abu Skheel
Amenah Mahmoud Hassan Hommid
Mohamed Bassam Ahmed Al-Gamal
Ayman Mohamed Abd Allah
Al-Garabawy
Ibrahim Mohamed Abd Allah
Al-Garabawy
Salem Hassani Salem Abu Toyour
Mustafa Hatem Ayyad
Baha Rouhi Mahmoud Okasha
Hael Deeb Al-Najjar
Mahmoud Mohamed Jahjouh
Abd Allah Ahmed Youssef Al
Gamal
Ahlam Ezzat Mosad Al-Agalah
Dina Abd Allah Mahmoud Al-Batanigi
Mahmoud Eyad Ibrahim Qassem
Saleem Mohsen Saleem Al-Sharfa
Mohamed Mahmoud Abu Shariaa
Mohamed Youssef Al-Sakanni
Sadde Mohamed Sadde Madoukh
Amjad Abd Al-Rahman Abd Al-Kader Jahjouh
Wafaa Khalid Shehdah Abu Dabaan
Rizq Bassem Rizq Abu Shakian
Mohamed Manhal Abu
Armanah Mohamed Abd Allah
Meshmesh Mohamed Saeed
Abd Al-Rahman Jasser
Motassem Mahmoud Abd Al-Rahman Ghourab
Haidar Ibrahim Al-Masdar
Mohamed Majid Ismail Abu Daqah
Ismail Maher Khemais Al-Ghoul
Rami Eyad Shaban Al-Refy
Mohamed Esa Mohamed Abu Saadah
Tameem Ahmed Mohamed Abu
Mammar
Abd Allah Maher Ahmed Alsossi
Ibrahim Marawan Salem
Mohareb Hamza Abd Al-Rahman Mustafa Martage
Hossam Manal Sadi Al-Dabakah
Ali Nayef Hassan Taimah
Mohamed Abd Al-Fatah
Nazmy Abd Rabbeh
Abdallah Omar Ismail Keshek
Wafaa Ali Abd Rabbeh Al-Odini
Hassan Abd Al-Rahem Ali Hammad
Abd Al-Rahman Khedr Bahr
Mohamed Rouhi Mustafa Al-Tanani
Ayman Mohamed Roweshed
Nadya Emad Youssef Al-Said
Haneen Mahmoud Salman Barrod
Hamza Majid Abu Selmeia
Saeed Saeed Radwan Amr
Nahed Abu Ouda
Belal Mohamed Rabah Rajab
Baraa Ali Daghesh
Khalid Walid Mahmoud Abu Zer
Zahra Mohamed Ismail Abu
Skheel Ahmed Mohamed
Ismail Abu Skheel
Mahdi Hassan Al-Mamlouk
Mohamed Saleh Al-Sharif
Ahmed Youssef Abu Shariya
Abd Al-Rahem Abd Rabbeh Al-Tah-raoui
Mahmoud Saeed Al-Khateb
Wael Ibrahim Abu Koffah
Mamdoh Ibrahim Knita
Misrah Ahmed Salah
Eman Hatim Al-Shante
Mohammed Hamad Baloosha
Mohammed Jabr Al-Qarinawi
Ahmed Bakr Al-Louh
Fadi Hassouna
Mohammed Ayad al-Ladah
Ayman Nihad Abdulrahman al-Jadi
Faisal Abdullah Abu al-Qumsan
Ibrahim Jamal Ibrahim Sheikh Ali
Shaza Nasser Mahmoud Sabbagh
Omar Salah Saleh Al Diroaui
Muhammad Atef Dheeb Hijazi
Ahlam Nafeth Al-Taluli
Muhammad Bashir al-Talmis
Ahmed Omar al-Shayah
Ahmed Hisham Abu al-Rus
Alaa Assad Hashem
Bilal Hossam Akila
Mahmoud Samir Salim
Mahmoud Yahya al-Sarraj|
Bilal Mohammed Abu Matar
Hossam Shabat
Mohammad Mansour
Muhammed Salih al-Bardawil
Islam Nasr al-Din Muqdad
Hilmi Mahmoud Al-Faqawi
Ahmed Rouhi Mansour
Fatima Raed Muhammad
Hassouna Saeed Amin Saeed Abu Hassanein
Nour El Din Matar Abdo
Yahya Munir Subaih
Hassan Abdel Fattah Salih
Hassan Marzouq Samour
Ahmed Anwar Al-Helou
Abdul Rahman Tawfiq Al-Abdallah
Nour Ziad Qandeel
Khaled Ahmed Abu Seif
Aziz Mohammed Al-Hajjar
Bilal Maher Al-Hatoum
Hassan Magdy Abu Warda
Moataz Mohamed Ragab
Youssef Hammad Al-Nakhala
Ismail Jamal Badah
Suleiman Hani Hajjaj
Samir Hosni Al-Rifai
Ahmed Alaa Mohamed Qaljah
Moamen Mohamed Abu Al-Auf
Ahmed Hassan Saad
Ismail Hussein Abu Hatab
Ahmed Salama Abu Aisha
Hussam Saleh Al-Adlouni
Fadi Majed Khalifa
Tamer Rabhi Rafeeq Al-Zaanin
Walaa Mohammed Al-Jabri
Adam Zakaria Abu Harbid
Marwa Ashraf Muslim
Moamen Aliwa
Mohammed Noufal
Ibrahim Zaher
Mohammed Qreigeh
Anas Al-Sharif
Mariam Abu Daqqa
Mohammad Salama
Hussam al-Masri
Moaz Abu Taha