Buon vento Global Sumud Flotilla

A Orvieto presidio per Gaza. Letti i nomi dei giornalisti uccisi

Articoli
Redazione
A Orvieto come ogni sabato un presidio a sostegno di Gaza. Questo sabato davanti al Duomo di Orvieto, c’è stata la lettura pubblica dei nomi dei cronisti palestinesi assassinati a #Gaza. Giornalisti e operatori che si trovavano lì per documentare i raid, i bombardamenti e la carestia che il governo israeliano nega.
L’iniziativa è stata organizzata da Giuliano Santelli, portavoce di Articolo 21 Orvieto, e dal coordinamento orvietano per la Palestina. È solo la prima delle tante che si terranno per illuminare il buio sul massacro in corso.
Il prossimo 9 settembre altra iniziativa analoga a Roma (in piazza Santi Apostoli), organizzata da Articolo 21 con tutti i presidi e l’Ordine regionale dei Giornalisti del Lazio.

Articolo21
