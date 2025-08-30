A Orvieto presidio per Gaza. Letti i nomi dei giornalisti uccisi

0 0

A Orvieto come ogni sabato un presidio a sostegno di Gaza. Questo sabato davanti al Duomo di Orvieto, c’è stata la lettura pubblica dei nomi dei cronisti palestinesi assassinati a #Gaza. Giornalisti e operatori che si trovavano lì per documentare i raid, i bombardamenti e la carestia che il governo israeliano nega.

L’iniziativa è stata organizzata da Giuliano Santelli, portavoce di Articolo 21 Orvieto, e dal coordinamento orvietano per la Palestina. È solo la prima delle tante che si terranno per illuminare il buio sul massacro in corso.

Il prossimo 9 settembre altra iniziativa analoga a Roma (in piazza Santi Apostoli), organizzata da Articolo 21 con tutti i presidi e l’Ordine regionale dei Giornalisti del Lazio.

