Referendum, alle 23 affluenza al 46%

0 0

È oltre il 46% il dato dell’affluenza alle ore 23 per il referendum costituzionale sulla riforma della giustizia. I dati, in costante aggiornamento, sono stati pubblicati sul sito Eligendo del Viminale.

Il referendum confermativo (o costituzionale) non richiede un quorum di partecipazione per essere valido: è sufficiente la maggioranza dei voti espressi. Se vincerà il sì, la riforma della giustizia verrà confermata e il presidente della Repubblica promulgherà la legge costituzionale, che verrà infine pubblicata in Gazzetta Ufficiale. Se a prevalere saranno i no, la riforma votata dal Parlamento non entrerà in vigore.

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21