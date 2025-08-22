Dalla parte delle vittime, Articolo 21 il 30 agosto a Venezia per la Palestina

0 0

Il prossimo 30 agosto (alle ore 16,30) presso la chiesa di Santa Maria Elisabetta al Lido di Venezia, Articolo 21 sarà presente all’iniziativa per la Palestina. Ci saremo perché stiamo sempre dalla parte delle vittime, di ogni nazionalità, colore della pelle, fede religiosa. Ci saremo contro il genocidio in atto da parte del governo di destra israeliano e contro il giornalisticidio più grave della storia. Gli occupanti hanno bisogno del buio per completare il massacro. Anche per questo chiediamo a giornaliste e giornalisti presenti alla Mostra del cinema di partecipare e di illuminare questa grande manifestazione civile e di contrastare la campagna di menzogne e di falsificazioni tese a invertire il ruolo tra boia e vittime. Ci saremo per chiedere la restituzione degli ostaggi e la liberazione dei prigionieri politici palestinesi. Ci saremo, infine, per denunciare la proposta di legge della Lega che vorrebbe sanzionare e criminalizzare chiunque alzi la voce a sostegno della lotta del popolo palestinese.

Vi chiediamo di diffondere il comunicato e di raggiungerci numerosi attorno allo striscione di Articolo 21 alle 16,30 accanto alla chiesa di S.M. Elisabetta

