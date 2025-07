MPM2025: cosa dicono gli ultimi dati sull’attività dei giornalisti in Europa. Aspettando l’otto agosto e l’Emfa

0 0

Condotto dal Centro per il Pluralismo e la Libertà dei Media (CMPF), il Media Pluralism Monitor (MPM) offre una delle valutazioni più complete sulla situazione dei media in Europa. Pur valutando un’ampia gamma di argomenti, l’edizione del 2025 evidenzia una crescente difficoltà nel panorama mediatico, causata dal peggioramento delle condizioni di lavoro, dall’instabilità dei datori di lavoro e da un clima politico sempre più ostile.

La sicurezza digitale è emersa come la principale preoccupazione, con i giornalisti sempre più presi di mira da hacking, doxing, sorveglianza o molestie online. Tutte queste forme di intimidazione sono state particolarmente diffuse tra i giornalisti che si occupano di temi difficili e divisivi come il degrado ambientale, la corruzione, le elezioni, la guerra a Gaza e la guerra in Ucraina. Troppo spesso gli autori di questi atti rimangono anonimi online e i giornalisti si sentono impotenti, soprattutto quando dipendono spesso dall’intervento delle autorità (cosa che troppo spesso non accade).

Il peggioramento delle condizioni di lavoro è diventato evidente anche nel settore dei media. Oltre il 30% dei giornalisti lavora ora come freelance nell’UE e un numero significativo di questi non ha contratti stabili, copertura sanitaria o pensione. In alcuni paesi dell’Europa orientale, i giornalisti alle prime armi guadagnano appena 500 euro al mese, una cifra considerevolmente inferiore alla retribuzione mediana nazionale, e persino negli Stati membri più ricchi gli stipendi iniziali sono spesso di poco superiori al salario minimo. L’ampio utilizzo dell’intelligenza artificiale nelle redazioni ha contribuito alla perdita di posti di lavoro e, con circa il 20% delle attività di redazione ora automatizzate, questo non ha certo giovato. Solo nel 2024 si sono verificati oltre 2.000 licenziamenti presso le principali emittenti pubbliche in Italia, Francia e Germania. E se si considerano i bassi livelli di sindacalizzazione (meno della metà dei giornalisti aderisce a sindacati che stipulano contratti collettivi), molti stanno abbandonando completamente il settore.

Secondo i dati della mappa interattiva ad albero del MPM del 2025 , la Grecia è in testa con il punteggio di rischio più alto registrato nell’indicatore delle condizioni di lavoro, pari al 74%, seguita da vicino dalla Turchia con il 71% e dalla Serbia con il 68%. La Bulgaria ha ottenuto il 65%, mentre Moldavia, Albania, Croazia, Francia, Italia e Spagna si attestano tutte sul 57%. Al contrario, Danimarca (10%), Lussemburgo (15%), Estonia (15%), Finlandia (29%) e Irlanda (30%) rappresentano i Paesi a più basso rischio in questa categoria. Queste cifre riflettono chiaramente un divario tra ovest e est in termini di tutela giornalistica e garanzie istituzionali.

Nonostante alcune buone notizie, come i recenti accordi collettivi stipulati in Italia e Grecia, la situazione in Europa è ancora preoccupante. I sindacati dei giornalisti e le organizzazioni professionali, per la maggior parte, non hanno sufficiente potere nel promuovere migliori tutele. Aggressioni verbali o campagne diffamatorie, tipicamente istigate da personaggi pubblici, sono diventate la norma in alcuni paesi, come Italia, Belgio e Croazia.

Il rapporto sottolinea inoltre come i gruppi vulnerabili, come le donne e i giornalisti LGBTQ+, siano ancora più svantaggiati. Continuano a essere vittime di inciviltà, discriminazione e brutalità sul posto di lavoro, mentre pochi paesi in Europa raccolgono dati significativi che possano valutare o aiutare adeguatamente la loro situazione.

In questo contesto, i paesi candidati all’adesione all’UE (Albania, Montenegro, Macedonia del Nord, Serbia e Turchia) stanno ottenendo risultati molto peggiori su quasi tutti gli indicatori rispetto agli Stati membri dell’UE. L’accesso del pubblico alle informazioni è ostacolato da procedure burocratiche o dal silenzio dovuto a lunghe attese amministrative prima di ottenere una risposta. Spesso mancano o non sono funzionali mezzi concreti per proteggere i whistleblower, il che significa che i giornalisti che indagano su questioni delicate non hanno reti di sicurezza istituzionali su cui fare affidamento. In Turchia, almeno 18 giornalisti sono attualmente incarcerati per il loro giornalismo, e casi di sorveglianza illegale sono documentati in diversi paesi candidati.

La libertà di stampa è ulteriormente compromessa dalle azioni legali strategiche contro la partecipazione pubblica (SLAPP). Nessuno dei paesi candidati ha istituito leggi specifiche contro le SLAPP, mentre la maggior parte degli ordinamenti giudiziari non è in grado di riconoscere (o respingere) le SLAPP. In Serbia, le SLAPP sono regolarmente impiegate come deterrente intimidatorio da potenti attori statali in collaborazione con potenti gruppi della criminalità organizzata.

Il rapporto evidenzia inoltre la mancanza di indipendenza politica delle emittenti pubbliche in molti paesi, a partire da Turchia, Ungheria, Malta, Slovacchia, Bosnia-Erzegovina, Italia, Croazia, Grecia, Serbia, Romania e Polonia. Sarà importante valutare i progressi attesi dopo l’entrata in vigore dell’European Media Freedom Act (EMFA) l’8 agosto.

“Il rapporto MPM dimostra che il giornalismo in Europa è una professione sempre più difficile, con rischi digitali, declino economico, vessazioni legali e ingerenze politiche”, ha dichiarato la presidente dell’EFJ, Maja Sever . “Ci aspettiamo che le autorità pubbliche e i datori di lavoro dei media avviino riforme di ampio respiro per proteggere meglio giornalisti e operatori del settore. Ciò che è in gioco non è una professione, ma il diritto dei cittadini europei a essere informati”.

