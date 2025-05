1 Maggio. Meloni racconta, i dati smentiscono

0 0

Alla vigilia del Primo Maggio, la presidente Giorgia Meloni ha fatto sapere che “l’Italia vola”: salari in aumento, bollette in discesa, lavoro per tutti, risparmi in crescita.

Eppure, sarebbe bastato un cronista capace di porre una domanda concreta per far crollare il gioco di prestigio.

I blog che lo hanno fatto hanno smascherato il bluff.

I salari non crescono, le bollette aumentano, le tariffe pure. Aumentano i posti di lavoro, ma sono spesso precari, sottopagati, senza tutele (anche per questo sarà il caso di sostenere i referendum del prossimo giugno…).

La presidente può permettersi di “truccare le carte” perché conta sulla complicità della maggioranza delle reti televisive, che ben si guardano dal fare domande, e tanto meno dalla verifica dei dati in tempo reale.

Oggi, Primo Maggio, la medesima presidente ha annunciato un piano straordinario contro le morti sul lavoro.

Ma per combattere questa strage occorre modificare l’organizzazione del lavoro, intervenire sul precariato, sui subappalti, sui ritmi di lavoro, sulla qualità e quantità dei controlli.

In altre parole, la destra dovrebbe entrare in conflitto con il blocco di interessi che la sostiene.

Non lo farà. E purtroppo, in altre stagioni, non lo ha fatto fino in fondo neanche il centrosinistra.

Sarà il caso di non dimenticare che il 20 aprile del 1923, zio Benito — maestro di zio Almirante e guida spirituale della presidente — abrogò la festa del Primo Maggio perché “sovversiva”. Naturalmente dopo aver bruciato le sedi dei sindacati e dell’opposizione.

Per chi non lo sapesse: i populisti sono fatti così. Prendono i voti in nome del popolo, ma servono gli interessi degli oligarchi di turno. Oggi come allora.

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21