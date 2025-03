Pizzolungo non resti più crocevia di un passato che non passa, a via “Non ti scordar di me”

0 0

“Pizzolungo non resti più crocevia di un passato che non passa”

Erice: Al via “Non ti scordar di me“: il programma delle iniziative della 40esima edizione dedicata al ricordo delle vittime della strage mafiosa del 2 Aprile 1985 la città di Erice dà il suo benvenuto ai familiari delle vittime innocenti delle mafie che da oggi cominciano ad arrivare a Trapani per partecipare il prossimo 21 marzo alla manifestazione che segna il momento più alto per la memoria e il ricordo organizzata dall’associazione Libera nella ricorrenza anche dei 30 anni dalla sua fondazione. Una manifestazione che sappiamo già essere parecchio partecipata con molti altri cittadini, e in particolare con tantissimi giovani e studenti, provenienti da ogni parte di Italia. Non abbiamo che gioire e guadagnare importanti risorse per far crescere l’impegno responsabile contro le mafie. Ai partecipanti alla XXX Giornata nazionale a ricordo delle vittime innocenti delle mafie la città di Erice partecipa e lo fa anche presentando la prossima settimana del “Non ti scordar di me”, che nel 40° anniversario della strage mafiosa di Pizzolungo del 2 aprile 1985, ha il compito di far memoria delle vittime, Barbara Rizzo Asta e dei suoi gemellini, Salvatore e Giuseppe, e rinnovare l’impegno civile perché Cosa nostra possa essere messa all’angolo. «La società civile ha il compito di partecipare concretamente, combattere Cosa nostra – dice la sindaca Daniela Toscano – lo ripetiamo ad alta voce non è solo compito di magistratura, giudici e forze dell’ordine».

«Noi quest’anno – prosegue la sindaca Toscano – abbiamo scelto un tema preciso. Sul solco del tema scelto per la giornata del 21 Marzo 2025, “Il vento della memoria semina Giustizia”, l’edizione del “Non ti scordar di me” ha come filo conduttore per le iniziative che cominceranno il 22 marzo e culmineranno il 2 aprile, “Il cammino della speranza alla ricerca della Giustizia”. E in queste giornate saremo con Margherita Asta, figlia e sorella delle vittime, con Carlo Palermo, il magistrato che in quell’attentato doveva essere ucciso, con Totò La Porta che faceva parte della scorta assieme a chi purtroppo ci ha lasciato dopo essere sopravvissuti all’attentato, i poliziotti Raffaele Di Mercurio e Nino Ruggirello, e non dimentichiamo nemmeno l’autista Rosario Maggio. Giornate intense che abbiamo costruito facendo rete con altri Comuni, Trapani, Castellammare del Golfo e Marsala, con le associazioni a cominciare da Libera nostro partner da quando abbiamo inaugurato il “Non ti scordar di me” sostituendo così quelle ricorrenze retoriche e di facciata. Quest’anno la rete si è allargata comprende anche il Tribunale di Trapani, l’Anm, che si aggiungono al Polo Universitario di Trapani, l’Ordine dei Giornalisti, la Federazione nazionale della Stampa, l’associazione Articolo 21, il Circolo del Tennis di Trapani, la nazionale di basket dei Magistrati, l’associazione Granata BaskIN Club. Motore al solito saranno le scuole: gli istituti comprensivi Pascoli-De Stefano, Pagoto, Mazzini, le scuole superiori Sciascia-Bufalino e Florio».

«Con i nostri ospiti affronteremo il tema del contrasto alle mafie ma anche della difesa della Pace. Stiamo vivendo giornate internazionale cariche di forte tensioni, Erice città della Scienza e della Pace, vorrà essere così protagonista lanciando precisi messaggi. Le guerre sono le vere nostre nemiche, la Pace deve essere la nostra Alleata. Così come sul tema della ricostruzione della memoria per guardare al futuro mi sento di far mio e condividere l’appello dell’on. Davide Mattiello che da Torino ha chiesto alla commissione nazionale antimafia di rendere noti tutti gli atti che riguardano Trapani e la strage di Pizzolungo del 2 Aprile 1985. Non vogliamo essere un giorno di più crocevia di un passato che non passa».

Sono diversi i momenti proposti, “tutti – aggiunge la sindaca Toscano – improntati sui temi della cultura, dell’arte, dello sport».

Si comincerà sabato 22 marzo alle 10 al Teatro Sollima di Marsala con un convegno sul tema della “Giustizia Riparativa”, momento di confronto tra giudici, Caruso e Bouchard, i familiari delle vittime della mafia e del terrorismo, come Agnese Moro, Margherita Asta, Marene Ciaccio Montalto e con Daniela Marcone, referente nazionale della Memoria per Libera.

Nella stessa giornata alle 16 a Pizzolungo presso il parco “Non ti scordar di me”, Margherita Asta incontrerà i giovani del CCR di Castello D’Argile e gli studenti protagonisti del gemellaggio con le nostre scuole.

Mercoledì 26 marzo a Erice presso l’auditorium della scuola Pagoto in tre repliche (9,30/11,15 e alle 21) verrà messo in scena il testo scritto da Rosaria Bonfiglio “Vite Private”.

Giovedì 27 marzo saremo a Castellammare del Golfo dove alle 10 nell’aula magna del Polo Scolastico “Piersanti Mattarella” Fabrizio Coniglio e Laura Nardi metteranno in scena “Sangue Nostro”, momento teatrale tratto dal libro di Michela Gargiulo e Margherita Asta “Sola con te in un futuro aprile”.

Venerdì 28 marzo sarà a Erice e a Trapani per due incontri lo scrittore Carlo Lucarelli. “Le storie che fanno la storia” è il titolo dato ai due incontri: il primo si svolgerà alle 9,30 presso l’aula magna del Polo Universitario; il secondo alle 17 presso Palazzo D’Alì nell’aula “Fulvio Sodano”.

Il fine settimana che segue quello del 29 e 30 marzo sarà all’insegna dello sport.

Sabato 29 marzo alle 9,30 a Trapani al Pala Shark di piazzale Ilio davanti al pubblico composto dagli studenti delle scuole trapanesi, a giocare sul parquet saranno gli atleti del Granata BaskIN Club e poi la nazionale di Basket dei Magistrati che affronterà le vecchie glorie della Pallacanestro Trapani.

Domenica 30 marzo alle 9,30 presso il Circolo del Tennis di Trapani si tornerà idealmente a giocare con Salvatore e Giuseppe Asta. L’invito è stato rivolto da Margherita ai compagni di scuola, agli amici, dei suoi fratellini, ed esteso a tutti quelli che vorranno esserci. “Dove eravamo rimasti?..Giocando con Giuseppe e Salvatore. Previsti tornei di padel e calcetto. Per iscriversi contattare il numero 339.3589139.

Lunedì 31 marzo alle 9,30 presso l’aula magna del Polo Universitario di Trapani sul tema “Democrazia e Costituzione, il ruolo dell’Europa” interverrà Vittorio di Trapani, il presidente della FNSI, il sindacato dei giornalisti. A seguire si svolgerà la premiazione dei vincitori della IX edizione del concorso giornalistico riservato agli studenti della scuole superiori. Concorso dedicato alla memoria del giornalista Santo della Volpe, nel decimo anno dalla sua prematura scomparsa. A premiare i vincitori con Di Trapani sarà Lorenzo Frigerio Direttore di Libera Informazione .

Nella stessa giornata alle 16,30 in via Tenente Pollina 33 a Erice Casa Santa verrà inaugurato il centro di documentazione “Da Cosa nostra a Casa Nostra”, intitolato a Salvatore e Giuseppe Asta.

Martedì 1 aprile a Trapani al Teatro Ariston in corso Italia si torna a proporre un momento teatrale. Come negli anni passati a recitare saranno gli studenti. Percorso coreografico curato da Patrizia Lo Sciuto, scritto e diretto da Massimo Pastore. Verrà messo in seca il testo tratto da un dialogo tra Massimo Pastore con Margherita Asta, Marene Ciaccio Montalto e Agnese Moro.

Alle 19,30 nell’aula consiliare di Palazzo Cavarretta a Trapani si terrà la seduta per il conferimento della cittadinanza onorari all’associazione nazionale Libera.

Mercoledì 2 aprile alle 9,30 il giorno del ricordo. Ci si ritroverà davanti la stele che ricorda Barbara, Salvatore e Giuseppe posta all’ingresso del parco della memoria “Non ti scordar di me”.

Alle 15,00 Margherita a Asta sempre nel parco “Non ti scordar di me” incontrerà i giovani del CCR di Lozzo di Cadore, Santo Stefano di Cadore, San Pietro di Cadore, Sovere e di Paceco, protagonisti del loro gemellaggio.

Alle 17 a Trapani al Palazzo di Giustizia nell’aula “Giovanni Falcone” momento di confronto sul tema “Il senso della Giustizia per ricomporre le vite spezzate dalle mafie”. A intervenire saranno il presidente del Tribunale Alessandra Camassa, il procuratore della Repubblica Gabriele Paci, Giulio Biino, presidente del Consiglio nazionale notarile, Carlo Palermo, Margherita Asta. Le conclusioni saranno di don Luigi Ciotti presidente dell’associazione nazionale Libera.

Alle 21 l’ultimo degli appuntamenti in programma, presso l’auditorium della scuola Pagoto in via Tivoli a Erice Casa Santa. Il “Non ti scordar di me” 2025 si chiuderà con il concerto del cantautore Pippo Pollina che si esibirà assieme a Claudia Sala , Roberta e Adriana Prestigiacomo.

Questo come tutti gli altri eventi del programma sono aperti alla cittadinanza e sono ad ingresso gratuito.

