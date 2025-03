Il Premio Nobel Narges Mohammadi: Sono una donna e ho il diritto di vivere come voglio

0 0

Narges Mohammadi è una delle più importanti e prestigiose attiviste per i diritti del popolo iraniano.

Insignita nel 2023 con il Premio Nobel per la Pace, continua a subire una persecuzione indicibile per le sue idee e, soprattutto, per il coraggio con cui le esprime in ogni circostanza. Eppure non si arrende, anzi rilancia. Parla della sua vita in prigione, dei suoi affetti, dei suoi sogni e delle sue speranze. Si concentra sul movimento “Donna, vita, libertà” e sul coraggio manifestato dalle nuove generazioni e guarda al domani, a quando il suo Paese sarà libero dall’oppressione del regime e si potrà finalmente tornare a essere felici. Nel frattempo, continua a cantare, a ballare, a scrivere, a rilasciare interviste e a battersi affinché l’incubo finisca il prima possibile e affinché l’Occidente non si dimentichi di un popolo in lotta per la propria dignità. E dignità, così come pace, è donna.

Come è nata la tua passione politica e civile? Raccontaci di te, della tua famiglia e del tuo percorso formativo.

Quando sono entrata al liceo, ho scelto di studiare matematica e fisica e all’università ho scelto fisica applicata. Tutti i miei cugini erano andati all’università e mia madre non si aspettava altro da noi se non che studiassimo. Avevo programmato di studiare fisica fino al dottorato. Mentre studiavo all’università, ho anche frequentato corsi di canto. Ho fondato un gruppo di alpinisti femminili, che fino ad allora non esisteva nella nostra università, e abbiamo fondato un’associazione studentesca indipendente dedicata al supporto e all’organizzazione dell’attivismo studentesco.

Vorrei poter spiegare come, in Medio Oriente e in un paese come l’Iran, i nostri percorsi di vita, le nostre aspirazioni e i nostri obiettivi siano inevitabilmente plasmati da fattori al di fuori del nostro controllo. Nonostante la nostra consapevolezza, le nostre scelte e la nostra volontà, queste influenze lasciano il segno nelle nostre vite.

Gli anni ’90 in Iran sono stati un decennio di proteste studentesche, movimenti femminili e formazione ed espansione della società civile. Il mio percorso accademico è stato profondamente influenzato dagli eventi socio-politici di questo periodo turbolento. La creazione di istituzioni nell’attivismo studentesco e femminile, così come la partecipazione alle organizzazioni dei giornalisti, era talmente essenziale che lavorare in questo campo è diventata una responsabilità storica per la formazione della società civile, una responsabilità che non potevo ignorare.

Hai scritto: “Starò in Iran al fianco di tutte le coraggiose madri e donne iraniane contro la discriminazione, la tirannia e l’oppressione di genere del regime religioso finché non saremo libere”. Cos’è per te la libertà? Perché, secondo te, in Occidente commettiamo l’errore di darla per scontata?

Il mio sogno per un Iran libero è una terra in cui la teocrazia dispotica sia finita, sostituita da un governo laico istituito dalla volontà del popolo in modo democratico. Questo governo deve garantire i diritti delle donne e i diritti umani, consentendoci di partecipare attivamente a una forte società civile e alle sue organizzazioni, dove le persone vivono in pace, prosperità e progresso.

Vi esorto ad ascoltare le voci del popolo iraniano, dei cercatori di libertà, dei sostenitori della democrazia e dei sostenitori della parità, e a offrire un supporto efficace e decisivo. La società iraniana sta abbandonando un regime definito dal suo carattere religioso e dispotico. Cerchiamo democrazia, libertà e uguaglianza. La realtà è che il dispotismo religioso in Iran è finito, come potete vedere anche dai segnali, e il regime continua solo attraverso la repressione.

Cosa è cambiato nella tua vita dopo aver ricevuto il Premio Nobel per la Pace nel 2023?

Dopo aver ricevuto il premio Nobel per la Pace, sono stata sottoposta a restrizioni e condizioni di sicurezza ancora più severe. In questo reparto femminile, alle prigioniere è solitamente consentito avere contatti con le loro famiglie cinque giorni alla settimana. Tuttavia, appena cinquanta giorni dopo aver ricevuto il Premio Nobel per la pace, il 6 ottobre 2023, sono stata completamente tagliata fuori da qualsiasi comunicazione con il mondo esterno. Quando mio padre è morto, il 7 marzo, non mi è stato permesso di offrire le condoglianze alla mia famiglia in Iran o di partecipare al suo funerale, nemmeno sotto la supervisione della sicurezza.

Il tuo ultimo libro si intitola: “Più ci rinchiudono, più diventiamo forti”. Hai un coraggio davvero notevole. Tuttavia, ti è mai capitato di essere tentata di mollare?

I muri della prigione non definiscono la mia vita. La vita scorre per me da entrambi i lati di questi muri pesanti e neri. I miei pensieri, le mie motivazioni e i miei ideali rimangono incrollabili, anche quando sono confinata. Nemmeno le mie risate, le mie canzoni o il mio desiderio di gioia e vitalità cambiano. Vivo in sospensione, sempre di fronte alla possibilità di tornare in prigione. Eppure, fino al giorno della vera libertà, la prigione è una seconda casa e non ne ho paura. La lotta, la resistenza e la passione per la vita continuano con speranza.

Una delle tue compagne di prigionia e combattenti, Atena Daemi, ha detto che a Evin cantavate e ballavate insieme, cercando di tenere alto il morale delle altre recluse, leggendo libri sui diritti delle donne e sulla storia delle lotte delle donne nel mondo, parlando assiduamente di politica e organizzando proteste e sit-in. Raccontaci qualche aneddoto, raccontaci della vostra amicizia.

Per decenni, le donne hanno combattuto per i loro diritti umani e di uguaglianza. Non solo hanno resistito al potere repressivo di un regime teocratico dispotico, ma hanno anche consapevolmente affrontato tradizioni, norme sociali, religione e tendenze patriarcali e misogine, pagando un prezzo elevato nel processo.

Per le donne, ballare, cantare e insistere sul diritto di scegliere il proprio abbigliamento sono forme di resistenza contro la repressione del regime. La danza e il canto rappresentano una liberazione dalle catene del governo e della tradizione, trasmettendo un messaggio chiaro: “Sono una donna e ho il diritto di vivere come voglio”.

Crede ancora nella possibilità di cambiare politicamente la situazione nel suo Paese?

Dopo 30 anni di attivismo civile in vari campi e movimenti sociali, sono convinta che il movimento “Donna, vita, libertà” abbia portato profondi cambiamenti sociali, intellettuali e politici nella società iraniana.

Hai mai pensato a cosa farai una volta che l’Iran sarà libero?

Mi impegnerò per l’istituzione di un sistema politico democratico, laico e basato sui diritti umani. Raggiungere la democrazia è il mio obiettivo e combatterò per trasformarlo in realtà.

