A Napoli “contro tutti i bavagli” nel giorno in cui per RSF l’Italia retrocede di 5 posizioni nella classifica della libertà di stampa

“L’Italia retrocede. La libertà di stampa in Italia arretra. La democrazia in Italia è meno solida”. Lo ha detto Vittorio di Trapani, presidente Fnsi, durante il corso “Liberi di informare. I bavagli del nuovo millennio”, organizzato dal Sindacato Unitario dei Giornalisti della Campania, Articolo21 e Amnesty International Italia, in occasione della giornata internazionale sulla libertà di stampa, al Liceo Giambattista Vico, dove si diplomò Giancarlo Siani, il giornalista napoletano ucciso dalla camorra nel 1985. “Quello che denunciamo da mesi ora è stato messo nero su bianco anche dalla classifica mondiale sulla libertà di stampa pubblicata tutti gli anni da Reporter Senza Frontiere – ha detto Di Trapani – L’Italia fa un salto indietro di 5 posizioni e retrocede nella fascia dei Paesi ‘problematici’. Denunciavamo la deriva ungherese, ed è quello che è avvenuto: ora siamo in compagnia del Paese guidato da Viktor Orban, condannato pochi giorni dall’Unione europea per violazioni dello stato di diritto. E i motivi sono quelli noti: il controllo asfissiante del governo sulla Rai, il tentativo di vendere l’Agi a un parlamentare della maggioranza di governo, le querele temerarie e le leggi bavaglio approvate e in discussione in Parlamento. È ora che l’Unione europea, e gli osservatori internazionali, accendano una luce sull’Italia: e va fatto con urgenza, prima che sia troppo tardi”.

L’incontro organizzato a Napoli contro tutti i “bavagli” è stata anche l’occasione per rilanciare lo sciopero dei giornalisti della Rai: “La libertà di stampa, nel giorno in cui l’Italia perde 5 posti nella classifica mondiale di RSF, è sempre più un bene pubblico da difendere – ha affermato Daniele Macheda, segretario dell’UsigRai (il sindacato dei giornalisti della Rai) – Anche per questo le giornaliste e i giornalisti della Rai sciopereranno il 6 maggio, perché l’informazione di servizio pubblico è un bene di tutti e della democrazia e per questo va tutelato respingendo ogni forma di condizionamento come quella che oggi arriva dal governo e dai partiti”.

“C’è un indice che non viene rilevato in nessuna classifica sulla libertà di stampa – ha aggiunto il segretario generale aggiunto della Fnsi Claudio Silvestri – che è quello della desertificazione, un fenomeno in espansione, soprattutto nel sud. Ci sono interi territori che non vengono raccontati più, dove il giornalismo professionale non mette più piede. Sono quei territori hanno più bisogno di essere illuminati. Dove arretra l’informazione arretra anche la democrazia. È un problema serio, che la politica si deve porre, invece di pensare a lacci e lacciuoli per imbrigliare i giornalisti”.

L’incontro, coordinato dalla giornalista Laura Viggiano, si è tenuto nell’aula magna intitolata a Giancarlo Siani. Dopo il saluto della preside Maria Clotilde Paisio, il dibattito è stato aperto dalla segretaria del SUGC Geppina Landolfo: «Ogni volta che sentite parlare di leggi bavaglio o di tentativi di limitare la libertà di stampa – ha detto la segretaria ai ragazzi – ricordate che a essere leso non è il diritto del giornalista di scrivere il pezzo ma il vostro diritto di cittadini a essere informati, per poter fare scelte consapevoli e responsabili”. È stata poi la volta della intensa testimonianza del fratello di Giancarlo Siani, Paolo. Sono quindi intervenute Rosaria Capacchione, giornalista costretta a vivere da anni sotto scorta, e la giornalista Amalia De Simone, insignita dal Presidente della Repubblica dell’onorificenza di Cavaliere al merito proprio per la sua attività di denuncia. Pino Paciolla e Anna Motta hanno, invece, ricordato la vicenda del figlio Mario, cooperante dell’Onu ucciso in Colombia, per il quale non ci sono ancora verità e giustizia. La responsabile delle campagne di Amnesty International Italia Tina Marinari ha fatto, poi, un excursus sui bavagli in tutto il mondo. Il responsabile della formazione del SUGC Fabrizio Cappella ha parlato dei limiti dell’informazione nella cronaca sportiva. A chiudere l’incontro il coordinatore nazionale di Articolo21 Giuseppe Giulietti: “In un Paese dove un parlamentare della maggioranza può acquistare l’agenzia di stampa Agi con il consenso del Governo, dove la Rai può oscurare Roberto Saviano e Scurati, e dove il Governo querela storici, scrittori, giornali, quel quarantaseiesimo posto nella classifica internazionale della libertà di informazione è persino generoso”, ha detto Giulietti. Il forum è stata anche l’occasione per gli studenti per presentare il loro giornale “Le voci del Vico”.