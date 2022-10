Rai. Sicurezza sul lavoro, dal servizio pubblico spazi di approfondimento stabili

”Morire sul lavoro è inaccettabile per un Paese moderno che ha posto il lavoro a fondamento della vita democratica”. Lo ha ricordato ancora una volta il Presidente Sergio Mattarella, che in occasione della recente Giornata Nazionale per le Vittime degli Incidenti sul Lavoro è tornato a richiamare l’attenzione su un tragico fenomeno che purtroppo non accenna a diminuire: nonostante gli interventi normativi, i dati restano infatti allarmanti. E’ un dramma che richiede maggiore attenzione anche da parte dell’informazione, cha sappia andare oltre la doverosa cronaca degli episodi quotidiani. Per questo la Rai annuncia l’imminente partenza di spazi di approfondimento che in modo stabile e continuativo affronteranno il tema in tv, in radio e online, nell’informazione nazionale e in quella regionale.

Si concretizza così l’impegno preso dalla Rai, che in un incontro a maggio con il sindacato dei giornalisti (Fnsi e Usigrai) aveva annunciato la costituzione di un gruppo di lavoro. La Direzione Editoriale per l’Offerta Informativa e Rai Per la Sostenibilità-ESG hanno messo a punto un progetto che ha raccolto l’adesione di testate giornalistiche e direzioni di genere e che nei prossimi giorni verrà illustrato alle organizzazioni sindacali nazionali.