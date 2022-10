13 ottobre con Patrick Zaki in collegamento dell’Egitto prende il via a Lecce “conversazioni sul futuro”

con l’intervento di, in collegamento dall’, prende il via ala nona edizione di Conversazioni sul futuro che fino a) proporrà un intenso programma ditracon. Il Festival è ideato, organizzato e promosso dall’associazionecon il coordinamento generale e la direzione artistica di, in collaborazione condi Lecce e numerose realtà pubbliche e private.

La giornata inaugurale, dopo i primi tre appuntamenti pomeridiani della sezione Edu_Care a cura di Boboto e Fermenti Lattici con Alberto Pellai, Barbara Tamborini e il reading musicale Storie nel vento, Conversazioni sul futuro sarà aperto ufficialmente alle 18 alle Officine Cantelmo con il collegamento dall’Egitto di Patrick Zaki, lo studente del Gemma – Master Erasmus Mundus dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, per 22 mesi in carcere nel suo paese come prigioniero di coscienza e ora libero (ma non di uscire dall’Egitto), in attesa di giudizio. In sala saranno anche appesi i dieci poster vincitori del contest “Free Patrick Zaki, prisoner of conscience” promosso nel 2021 da Amnesty International Italia, Conversazioni sul futuro, Diffondiamo idee di valore e Poster For Tomorrow, in collaborazione con numerosi partner.

A seguire, sempre alle Officine Cantelmo, le presentazioni dei libri di Giuseppe Remuzzi, direttore dell’Istituto di ricerche Farmacologiche Mario Negri, del vicedirettore de Il Post Francesco Costa e del musicista, compositore, produttore (tre volte Maestro Concertatore della Notte della Taranta) Mauro Pagani. Partendo da tre parole chiave (ecologia, innovazione e solidarietà), alle 18:30 l’Auditorium del Museo Castromediano ospiterà “Abitare il futuro” un incontro con il giornalista Emanuele Bompan, il direttore creativo Paolo Casati (Studiolabo), l’architetta Francesca Volpiana, Lucia Rescio del festival Agorà Design e Piero Pelizzaro che ragioneranno sul come cambiano le città e i territori per diventare sostenibili. Dalle 18:30 a Palazzo BN un doppio appuntamento, in collaborazione con Cantine Candido, dedicato a “Tutti i piatti dei Presidenti” della giornalista Lorenza Scalisi e della fotografa Chiara Cadeddu con la presentazione del libro (ore 18:30 – ingresso grautito) e una cena ispirata da 30 anni di ricette, storie e aneddoti nelle cucine del Palazzo del Quirinale a cura dello chef Simone De Siato (ore 20:30 – info e prenotazioni booking@palazzobn.it – 0832408721). Alle 21 al Cinelab Giuseppe Bertolucci il film “Hava, Maryam, Ayesha” con la regista afghana Sahraa Karimi, il portavoce italiano di Amnesty International Riccardo Noury, Alessandra Cappellotto (Premio “Sport e diritti umani” di Amnesty International e Sport4Society), le calciatrici afghane Susan Khojasta, Fatema Nama Haidari, Maryam Mehrzad e l’allenatore Najibullah Nawrozi, accompagnate da Anna Meli della Onlus Cospe. Sempre alle 21 al Teatro Nasca la comicità di Saverio Raimondo. La giornata ospiterà anche i lavori della giuria di Poster For Tomorrow con, tra gli altri, Armando Milani, una delle più importanti figure internazionali della grafica italiana. Info e programma sul sito www.conversazionisulfuturo.it, su Facebook, Instagram e Twitter.