Impegnarsi per Srebrenica e non dimenticare mai il massacro. Le manifestazioni dal 24 al 28 agosto

0 0

Per non dimenticare: è per questo che è nato il progetto “Adopt Srebrenica” (https://www.alexanderlanger.org/it/389), promosso e sostenuto dalla Fondazione Alexander Langer di Bolzano/Italia e dall’associazione Tuzlanska Amica di Tuzla/Bosnia Erzegovina. Per riportare l’attenzione internazionale a Srebrenica, avviando un partnerariato con la città e coinvolgendo amministrazioni pubbliche e associazioni italiane e internazionali. Sin dall’inizio, quindi, l’obiettivo è stato quello di non limitarsi a parlare di Srebrenica, ma di impegnarsi a operare con Srebrenica. Perché Srebrenica non muoia assieme alle 8 mila persone che sono state assassinate nel luglio del 1995 in quello che è stato il più grande massacro europeo dalla fine della II Guerra mondiale.

Tra le azioni individuate per raggiungere queste finalità c’è la Settimana Internazionale della Memoria, che quest’anno viene riproposta dopo due anni di stop dovuti alla pandemia: la XIV edizione si terrà dal 24 al 28 agosto ed è rivolta in particolar modo ai giovani.

Tra gli eventi culturali in programma, sabato 28 agosto avrà luogo la prima presentazione pubblica dei testi di Alexander Langer tradotti in bosniaco, il volume “Alexander Langer – L’arte del vivere insieme: dal Sud Tirolo a Srebrenica”, pubblicato in collaborazione tra la Sarajevo University Press e la Fondazione Alexander Langer, a cura di Sabina Langer.

Per le persone interessate a partecipare “Adopt Srebrenica” organizzerà vitto e alloggio a Srebrenica, cosi come ulteriori attività conoscitive della zona.

Per informazioni sul programma aggiuntivo, sui costi ed altro è possibile scrivere a info@alexanderlanger.net (Oggetto: settimana internazionale) oppure direttamente ad “Adopt Srebrenica”: adoptsrebrenica@gmail.com

XIV Settimana Internazionale della Memoria

Programma

Mercoledi 24.8.2022

Mostra di oggetti da case abbandonate (a cura di Adopt Srebrenica)

Giovedì 25.8.2022

Concerto acustico: Anita Šunjić (cantautore di Mostar) Mostra fotografica: Sandro Sekulić (Srebrenica)

Venerdì 26.8.2022

Promozione del libro “Waiting for Dylan Dog in Srebrenica”

con l’autore Dragan Bursać e (da confermare) Zijo Ribić

Sabato 27.8.2022

Prima presentazione del libro di testi di Alexander Langer in edizione bosniaca

Mostra fotografica: Sarajevo festival della fotografia

Domenica 28.8.2022

Promozione di un film del Sarajevo Film Festival

Performance di teatro: Reacta (gruppo teatrale giovanile di Prijedor)

L’orario delle attività è in fase di definizione.

Oltre a quanto previsto dal programma, per i partecipanti provenienti dall’Italia “Adopt Srebrenica” organizzerà una visita al Centro Memoriale, alle acque termali Guber e al castello medievale di Srebrenica.

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21