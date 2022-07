In ricordo di Santo Della Volpe, a sette anni dalla sua scomparsa

0 0

A sette anni esatti dalla prematura scomparsa di Santo Della Volpe, presidente e direttore di Libera Informazione e ai tempi anche presidente della FNSI, tra le sue tante battaglie per la libertà di stampa, vogliamo ricordare quella condotta per arrivare all’ottenimento della verità sulla duplice esecuzione a Mogadiscio di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, avvenuta il 20 marzo 1994.

Ilaria non era per Santo semplicemente una giovane collega del Tg3, con la quale aveva condiviso un impegno giornalistico in prima linea nel racconto di guerre, traffici criminali e mafie, un impegno sempre condotto nel pieno rispetto della umanità e della dignità delle persone, sapendo andare al cuore delle terribili vicende che le avevano catapultato, loro malgrado, sul palcoscenico della cronaca.

Ilaria era diventata per Santo, come per Roberto Morrione prima di lui, una delle più importanti testimoni della libertà di stampa, vissuta fino all’estremo sacrificio. Una libertà di stampa che resta un baluardo imprescindibile per ogni democrazia che si voglia dire tale, come testimoniato anche dalla guerra in Ucraina di questi ultimi mesi.

All’indomani della preziosa inchiesta giornalistica di Chiara Cazzaniga per “Chi l’ha visto? “, che portarono alla luce nuove e importanti rivelazioni sull’innocenza di Hashi Omar Hassan e avviarono così il percorso che porterà alla sua scarcerazione, Della Volpe e Vittorio Di Trapani, allora segretario Usigrai, firmarono un duro comunicato per chiedere alle autorità di intervenire per riaprire il caso.

Oggi riproponiamo quel testo anche in ragione dell’attualità drammatica che ha visto pochi giorni la brutale uccisione in Somalia dello stesso Hassan, fatto saltare per aria con una micidiale autobomba.

Libera Informazione si unisce alla Fnsi, all’Ordine dei Giornalisti, ad Articolo 21 e alle tante altre realtà associative che chiedono l’immediata apertura di una inchiesta volta a scoprire le ragioni della eliminazione di Hashi Omar Hassan.

Nell’aderire a questa richiesta, ricordiamo con gratitudine l’impegno e il lavoro con Santo, le cui parole tornano oggi a risuonare dalle colonne di Libera Informazione.

(Tratto da liberainformazione.org)

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21