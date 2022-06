Rai Sport, giornalista esterna opinionista alla Domenica Sportiva. Protestano Usigrai, Cdr e Fiduciario

0 0

Per i rappresentanti sindacali la decisione della direttrice Alessandra De Stefano «contraddice gli accordi firmati solo un mese fa da azienda e sindacato per la valorizzazione delle risorse interne». Con queste scelte, incalzano, «il vertice aziendale delegittima colleghe e colleghi di un’intera testata».

«La direttrice di Rai Sport, Alessandra De Stefano, ha scelto come opinionista per la Domenica Sportiva, una giornalista esterna. Una decisione che riteniamo grave perché contraddice gli accordi firmati solo un mese fa tra azienda e sindacato per la valorizzazione delle risorse interne prevedendo l’utilizzo di giornaliste e giornalisti Rai anche come opinionisti per i temi di loro competenza». Lo affermano, in una nota congiunta, Esecutivo Usigrai, Cdr e Fiduciario di Rai Sport.

«La direttrice – incalzano – si è accertata che non vi fosse alcun giornalista interno in grado di ricoprire quel ruolo prima di procedere ad una nuova contrattualizzazione, con un aggravio di costi per l’azienda? Quello che appare è che il vertice aziendale con queste scelte delegittima colleghe e colleghi di un’intera testata, senza comprendere che lo sport è oggi un settore centrale per il Servizio Pubblico, come dimostra il percorso di inserimento nella Costituzione italiana. Onestamente ci sfugge la coerenza di un vertice che autorizza nuovi contratti esterni mentre blocca i necessari investimenti per altri principali progetti di sviluppo della Rai».

