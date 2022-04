Presentato a Roma “Koza nostra”, gangster movie comico con l’attrice ucraina Irma Vitovska

0 0

La protagonista di “Koza nostra”, interpretata dalla brava Irma Vitovska una delle attrici ucraine più famose nel suo paese, si chiama Vlada Koza ed è una nonna ucraina giovane, vigorosa e invadente, che decide di lasciare i Carpazi e raggiungere in Sicilia la figlia, che le ha dato da poco un nipotino. Vlada non l’avvisa e le capita a casa tra capo e collo, ma la ragazza non apprezza e glielo dice senza tante remore. Vlada incassa e decide di andarsene. Sola e senza un soldo si ritrova a vagare per le contrade deserte dell’isola quando un inaspettato incidente d’auto trasforma la sua vita: finita sotto le ruote di Don Fredo, capo clan dei Laganà, disfunzionale famiglia mafiosa a rischio di essere eliminata, la candida Vlada non se ne accorge e si fa assumere come tuttofare. Il suo rendersi utile, prendersi cura degli altri, aggiustare le cose, dare consigli, cambia miracolosamente la qualità della vita di Don Fredo e dei suoi tre figli, almeno finché le apparenze reggono …

“Koza nostra” – gioco di parole tra Koza, cognome della protagonista che in ucraino vuol dire “capra” e “cosa nostra” sinonimo di mafia – è una riuscita opera prima di Giovanni Dota, che si può sintetizzare come “gangster movie comico”, perché tiene in abile equilibrio gli ingredienti dei due generi: da una parte personaggi e ambientazione classica di storia criminale, con tanto di ex galeotti, boss, super boss, colpi di scena, inseguimenti, scontri con la “black mafia” fenomeno di ultima generazione; dall’altra la sceneggiatura e l’abilità degli interpreti portano in scena dialoghi e affermazioni talmente dissonanti con la drammaticità dei ruoli da suscitare il riso. Irma Vitovska, attraverso il personaggio di Vlada, è il deus ex machina che risolve le situazioni, migliora i rapporti umani, aggiunge agli ingredienti della storia un amalgama edificante di sentimento.

In conferenza stampa non potevano non esserci domande dei giornalisti a Irma Vitovska sulla difficile situazione da lei vissuta. L’attrice – nata nel 1974 a Ivano-Frankivsk, capoluogo dell’Oblast, nella parte occidentale dell’Ucraina – ha detto che “la guerra ha rovinato molti dei suoi piani”. Lei è rimasta tuttavia accanto al suo popolo, perché le persone che hanno una certa notorietà è importante facciano sentire la loro vicinanza alla gente comune. Quasi tutti i miei colleghi sono rimasti in Ucraina “– ha raccontato Irma Vitovska – “molti del mondo del cinema sono andati a combattere. Il film ‘Koza nostra’ sarebbe dovuto uscire nelle sale ucraine, ma ovviamente è stato rimandato a data da destinarsi. Io personalmente adesso aiuto alcune famiglie del mio paese a partire e a trovare sistemazione. Sapere che gli altri popoli ci sono vicini ci sostiene e ci fa sperare”.

Uscita al Cinema in Italia: Giovedì 5 Maggio 2022

Uscita in Italia: 5 Maggio 2022 al Cinema

Genere: Commedia

Nazione: Italia, Ucraina – 2021

Formato: Colore

Durata: 103 minuti

Produzione: Pepito Produzioni, Film.Ua Production, Rai Cinema

Distribuzione: Adler Entertainment

Regia: Giovanni Dota

Sceneggiatura: Matteo Visconti, Giovanni Dota, Anastasiia Lodkina, Giulia Magda Martinez

Musiche: Andreas Russo

Fotografia: Carlo Rinaldi, Andrea Benjamin Manenti

Scenografia: Maurizio Leonardi

Montaggio: Giorgia Currà

Costumi: Marina Roberti

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21