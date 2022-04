Cannes 2022. In segno di solidarietà all’Ucraina il film di apertura cambia titolo da “Z (Comme Z)” in “Coupez!”. I maggiori concorsi

0 0

Il Festival di Cannes ha accolto favorevolmente la decisione del regista Michel Hazanavicius e dei suoi partner di cambiare il titolo del film di apertura “Z (Comme Z)”. Da tempo il sito Variety aveva reso noto che l’Ukraine Institute aveva inviato una lettera ufficiale, firmata dal direttore generale Volodymyr Sheiko, al Festival di Cannes e al regista francese Michel Hazanavicius per chiedere una definizione diversa da quella di “Z (Comme Z)”.”Riteniamo che cambiare il titolo del film di apertura del Festival di Cannes sarebbe un gesto contro la barbarie, la violenza e il terrore dell’esercito russo”, scriveva Volodimyr Sheiko con chiaro riferimento al fatto che la Z, simbolo dell’esercito di Putin, poteva essere intesa come pro-invasione, pertanto veniva chiesto di trasformarlo a nome di tutte le vittime della regione di Kiev, Mariupol e Kharkiv. Natalie Movshovych, responsabile cinema all’Istituto ucraino, aveva aggiunto che in Russia i media locali avevano già utilizzato il titolo con la Z pubblicando articoli allusivi al sostegno russo.

“Ho chiamato il mio film Z (Comme Z) nel mio Paese – aveva spiegato Michel Hazavinicius – perché è una commedia di zombi ed è ispirata a quella che chiamiamo in Francia ‘serie Z’ o film di serie B in America. Sapere che questo titolo ha causato angoscia al popolo ucraino mi fa sentire impotente e molto triste, perché è l’ultima cosa che volevo fare”. Alla fine il titolo è stato cambiato e ora internazionalmente si chiama: Cut!, in francese “Coupez”! in assonanza con il fatto che il titolo è stato tagliato. Con questa scelta, Michel Hazanavicius, i produttori e il distributore del film, così come il Festival di Cannes, e tutto il cinema francese, mostrano la loro solidarietà al popolo ucraino di cui denunciano le sofferenze e riaffermano con forza la loro opposizione all’invasione dell’Ucraina dall’esercito russo.

Per quanto riguarda l’Italia, in concorso c’è ‘Nostalgia’ di Mario Martone, dall’omonimo romanzo di Ermanno Rea, girato al rione Sanità con Pierfrancesco Favino e Francesco Di Leva. Sempre in concorso anche l’attrice e regista italiana naturalizzata francese Valeria Bruni Tedeschi con ‘Les Amandiers’, sui suoi anni ’80 a Parigi alla scuola di teatro di Patrick Chereau. Marco Bellocchio presenterà nella sezione ‘Cannes Premiere’ l’attesissima ‘Esterno notte’, la serie sul rapimento di Aldo Moro (già raccontato nel suo film ‘Buongiorno, notte’).

Di seguito i titoli dei film in concorso nelle due sezioni principali, quella della Palma d’oro e Un Certain Regard, che segnala le opere dei nuovi autori.

Concorso per la Palma d’oro

HOLY SPIDER di Ali ABBASI

LES AMANDIERS di Valeria BRUNI TEDESCHI

CRIMES OF THE FUTURE di David CRONENBERG

TORI ET LOKITA (Tori and Lokita) di Jean-Pierre e Luc DARDENNE

STARS AT NOON di Claire Denis

FRÈRE ET SŒUR di Arnaud DESPLECHIN

CLOSE di Lukas DHONT

ARMAGEDDON TIME di James Gray

BROKER di KORE-EDA Hirokazu

NOSTALGIA di Mario MARTONE

RMN di Cristian MUNGIU

TRIANGLE OF SADNESS di Ruben ÖSTLUND

HAEOJIL GYEOLSIM (Decision to leave) di PARK Chan-Wook

SHOWING UP di Kelly REICHARDT

LEILA’S BROTHERS di Saeed ROUSTAEE

BOY FROM HEAVEN di Tarik SALEH

ZHENA CHAIKOVSKOGO (Tchaïkovski’s wife) di Kirill SEREBRENNIKOV

TOURMENT SUR LES ÎLES di Albert SERRA

UN PETIT FRÈRE du Léonor SERRAILLE

HI-HAN (Eo) di Jerzy SKOLIMOWSKI

LE OTTO MONTAGNE di Charlotte VANDERMEERSCH e Felix VAN GROENINGEN

Un Certain Regard

LES PIRES di Lise AKOKA e Romane GUERET (opera prima)

KURAK GÜNLER (Burning days) di Emin ALPER

METRONOM di Alexandru BELC (opera prima)

RETOUR À SÉOUL (All the people I’ll never be) di Davy CHOU

SICK OF MYSELF di Kristoffer BORGLI

DOMINGO Y LA NIEBLA (Domingo et la brume / Domingo and the midst) di Ariel ESCALANTE MEZA

PLAN 75 di HAYAKAWA Chie (opera prima)

BEAST di Riley KEOUGH and Gina GAMMELL (opera prima)

CORSAGE di Marie KREUTZER

BACHENNYA METELYKA (Butterfly vision) di Maksim NAKONECHNYI (opera prima)

VANSKABTE LAND / VOLAÐA LAND (Godland) di Hlynur PÁLMASON

RODÉO (Rodeo) di Lola QUIVORON (opera prima)

JOYLAND di Saim SADIQ (opera prima)

THE STRANGER di Thomas M WRIGHT

THE SILENT TWINS di Agnieszka SMOCYNSKA

PLUS QUE JAMAIS di Emily ATEF

MEDITERRANEAN FEVER di Maha HAJ

LE BLEU DU CAFTAN di Maryam TOUZANI

HARKA di Lotfy NATHAN (opera prima)

