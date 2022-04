Mare D’Azov. La radio, quando la democrazia era una speranza

0 0

La radio oggi mi lascia. Quarantuno anni di onorato servizio. Regalo di un perduto-amore. Godevo delle FM e delle più alte frequenze, che giungevano dal mondo intero. Alle sei del mattino ancora resisteva il “Bollettino ai naviganti” i quali potevano così seguire le previsioni meteo dall’intero Mediterraneo, da Gibilterra al Mare d’Azov. Poi una rubrica sul tema marittimo “Onda Verde-mare” che aveva per sigla una perduta-canzone di Lucio Dalla: “Sulla rotta di Cristoforo Colombo”. Lo stesso Lucio (nel 2007), a mia richiesta, mi rispose: “La ricordo ancora…” Oggi nessuno compra più le radio, tutti connessi, grazie alle diavolerie elettroniche che vagano per le strade, come pensieri, di quasi tutti, giovani specialmente. Ho sostituito la vecchia radio con una ancor più vecchia, ultra cinquantenne, retaggio della casa a mare. Mediterraneo, stesso perduto-mare.

Putin ha bloccato in Russia tutte le connessioni, che potenzialmente possono divulgare notizie belliche anti-patriottiche. Ma anche nell’Ucraina invasa tutte le connessioni hanno difficoltà, sia per la mancanza di energia, che per la distruzione dei ponti ripetitori. Invasori ed invasi non possono più connettersi al resto del mondo, per sapere e/o difendersi. I russi conoscono brandelli di verità dalle radio internazionali, che smentiscono Putin. Gli ucraini invece sono proprio tornati alla condizione dell’Europa intera negli anni ‘40, sotto l’invasione nazista. Anche per conoscere dati sensibili si aspetta di riceverli via radio. Un po’ come Radio Londra, nell’Europa occupata dai nazi.

Ma anche se non fosse in corso nessuna guerra (sarebbe la prima volta nella storia dell’umanità) la democrazia è molto compromessa dallo strapotere di Facebook e c. Questi tristissimi social rappresentano il vero e persistente “Grande fratello” a cui delegare ogni necessità espressiva, da Lui filtrata e manipolata, e non solo a fini commerciali, che sono comunque e soprattutto politici. Oggi l’ingresso di Elon Musk in Twitter non migliorerà la situazione, mancando anche il controllo della borsa. Consiglio a tutti di comprare le ultime radio esistenti: la vera guerra è appena cominciata.

Chiudendo alla Tolstoj: la donna che mi donò la radio sposò un medico russo. Coincidenza.

