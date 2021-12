Un evento per Patrick Zaki, alle 17:30 ai Giardini Margherita di Bologna

0 0

Alla vigilia dell’udienza di Patrick Zaki, che si terrà il 7 dicembre, Amnesty International e il Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Moderne dell’Università di Bologna, con il patrocinio del Master GEMMA e dell’Ordine degli Avvocati di Bologna, organizzano un evento per chiedere ancora una volta libertà per lo studente dell’Alma Mater. Appuntamento alle 17:30 presso i Giardini Margherita di Bologna. Saranno presenti: – Rettore dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, Giovanni Molari, – Delegato del Rettore per gli studenti, Federico Condello – Prof.ssa Rita Monticelli – Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International – Italia – Articolo21 – Pres. Ordine Avvocati di Bologna, avv. Elisabetta D’Errico – Gianluca Costantini – Alessandro Bergonzoni– Raizes Teatro– Michele Lionello di Voci Per la Libertà – Michele Mud, vincitore del Premio Amnesty International Italia Emergenti nel 2014 – Giordano Sangiorgi del MEI – Meeting Degli Indipendenti Associazioni aderenti: – Station to Station– EgyptWide– Avvocato di strada ODV – ANPI provinciale Bologna – Link Bologna – Studenti Indipendenti – RitmoLento– Sinistra Universitaria – Donne per Nasrin Bologna – Circolo Sardegna Bologna – Comitato Democratici Iraniani in Italia – Donne in nero – Bologna – Centro Lavoratori Stranieri CGIL Bologna – Camera del lavoro metropolitana – Cgil Bologna – Centro Studi “Giuseppe Donati”

