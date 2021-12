Natale 2021: la solidarietà corre sulla rete, le principali iniziative benefiche su GoFundMe

0 0

In questo Natale 2021 nell’aria si respira voglia di normalità, addobbi, colori, luci, tutto concorre come da copione a creare l’atmosfera natalizia, ma la ripresa e la speranza per un futuro migliore sono strettamente legate alla preoccupazione di una grave crisi sociale ed economica dovuta alla pandemia. In questo contesto è possibile immaginare di agire per realizzare qualcosa che possa aiutare davvero persone in difficoltà? Le numerose campagne benefiche avviate su GoFundMe, per supportare iniziative solidali o organizzazioni che si conoscono, ci dicono che esiste un altro modo di concepire questi giorni di festa.

Portare una luce di speranza a tanti bambini che passeranno il Natale nel reparto di oncoematologia pediatrica del Policlinico di Bari, è l’obiettivo della campagna della pagina facebook satirica Mimmo Modem che, consapevole dell’importanza della ricerca e del suo ruolo spesso determinante, ha organizzato la seconda edizione di Mimmo Natale.

Arriva da Avella, in provincia di Avellino “Un Libro per un Sorriso” l’iniziativa solidale di Artis Suavitas Aps, in collaborazione con la Fondazione Santobono-Pausilipon, per realizzare un evento dedicato ai bambini dell’ospedale Santobono Pausilipon di Napoli, per cercare di portare conforto a chi è costretto a vivere l’esperienza dell’ospedalizzazione.

Mentre il presidente di Lega Braccianti, Aboubakar Soumahoro, che da sempre si batte per vedere riconosciuta la dignità del braccianti agricoli, ha ideato una raccolta fondi per organizzare una festa per le bambine e per i bambini nati o cresciuti negli insediamenti delle campagne foggiane, con una consegna di regali da parte di Babbo Natale.

Ridurre l’impatto ambientale è un tema sempre attuale, così, anche per questo Natale Il Consorzio Forestale KilometroVerdeParma lancia una campagna per la creazione di quattro nuovi boschi urbani.

Un’altra iniziativa per i bambini e le persone più fragili è stata organizzata dall’associazione A’ Terra d’o Ciel e la Società per Amore, gruppo di volontari, fondata da Anna di Biase, attiva nel volontariato da oltre 20 anni, che fornisce pasti caldi ai senzatetto, spese per le famiglie più bisognose. Anche quest’anno l’associazione porterà un sorriso a tutti i bambini degli ospedali e delle case famiglia per realizzare i loro sogni di Natale.

Sarà festa anche per tutti quei bambini ospiti dei reparti di Pediatria generale e Oncologia dell’Ospedale Bambino Gesù di Roma, grazie al progetto Dona Gioia, Dona un libro, la casa editrice Eternity donerà 100 copie del libro “Scopriamo la Bibbia con i nostri amici dinosauri”.

Un pensiero va anche ai giovani in difficoltà che risiedono in case famiglia. L’Orizzonte, che opera da più di vent’anni offrendo ai minori allontanati dal proprio nucleo familiare un temporaneo periodo di accoglienza e sostegno, ha avviato una raccolta fondi per permettere di acquistare dei regali di Natale per i ragazzi della comunità.

La cooperativa sociale CABAU che eroga trattamenti specializzati in ABA (Applied Behaviour Analysis) a circa 90 minori con autismo dai 14 mesi ai 16 anni, da oltre di 10 anni, ha deciso, invece, di lanciare una raccolta fondi per aiutare a regalare un gioco ad ogni bambino del centro e rendere così la loro stanza della terapia più ricca di stimoli, di momenti di condivisione e di apprendimento.

Le iniziative solidali non provengono solo da associazioni, ad esempio, Alessandro Seminerio da sei anni organizza una raccolta fondi in ricordo della madre Maria Concetta scomparsa in seguito ad un brutto male. Le precedenti edizioni, che hanno permesso l’aiuto concreto di tante famiglie indigenti della città di Agrigento e la manutenzione di infrastrutture ospedaliere. Quest’anno il ricavato andrà ai volontari di strada, che distribuiranno dei voucher spesa utili ad aiutare le famiglie in grave difficoltà e la Lega Italiana contro il dolore onlus.

C’è anche chi decide di donare alla propria associazione del cuore, come nel caso di Francesco Paolo Bosco, volontario CESVI, che ha iniziato una raccolta fondi per chiedere di donare alle “Case del sorriso”, presenti in tutto il mondo, ma anche in Italia, per aiutare i bambini maltrattati, o che non hanno aiuti dai genitori, o come Dorina Mastroianni, volontaria Emergency di Cosenza che ha lanciato da poco una campagna dal titolo Insieme per la musica… a sostegno di EMERGENCY, mentre arriva da Pavia una raccolta fondi per Croce Rossa Italiana, a supporto di tutte le attività umanitarie svolte sul territorio, durante questo periodo difficile.

Questi esempi dimostrano come sia semplice aprire una campagna e fare la differenza. Uno strumento che permette in modo veloce di raccogliere fondi che hanno come beneficiarie organizzazioni nonprofit italiane è il Peer2Charity di GoFundMe. Emergency, Croce Rossa Italiana, Cesvi, Make a Wish, Sea Shepherd sono tra le prime organizzazioni che hanno scelto di partecipare al Peer2Charity.

La campagna di GoFundMe “Per la solidarietà è Natale tutto l’anno” è raggiungibile al link ed è possibile donare con carta di credito o debito, Paypal e GooglePay

https://www.gofundme.com/it- it/c/natale2021

