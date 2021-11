Per capire l’Egitto di oggi occorre leggere questo libro

L’appuntamento con Alaa, o per meglio dire con le parole di Alaa, è sabato 20 novembre a Milano, a Bookcity. Alaa Abd-el Fattah è rinchiuso nel carcere di massima sicurezza di Tora, al Cairo. Vi ha trascorso sette degli ultimi otto anni, e il futuro prossimo non promette nulla di buono. Alla fine dell’ennesimo, lungo periodo in detenzione preventiva, un tribunale d’emergenza ha aperto contro di lui e altri due prigionieri politici un caso per il quale la corte si pronuncerà, senza appello, il prossimo 20 dicembre.

La figura più nota della rivoluzione di piazza Tahrir rimane, dunque, in cella. La sua vicenda ricorda – fatte le debite proporzioni – quella di Gramsci: una mente lucida, analitica, capace di leggere i grandi fatti internazionali e metterli in relazione con le dinamiche dell’Egitto e del Medio Oriente. Una mente che i generali egiziani, come Mussolini che volle impedire al cervello di Gramsci di funzionare chiudendolo in carcere, vogliono silenziare.