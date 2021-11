Appello di Adolfo Perez Esquivel per la liberazione di Julian Assange

0 0

Il Premio Nobel per la pace argentino Adolfo Perez Esquivel ha lanciato un appello internazionale per la liberazione di Jiulian Assange. E’ importante che le firme a sostegno arrivino da tutti i Paesi. In Italia le raccoglie Grazia Tuzi alla seguente mail

tuzigr@gmail.com

All’iniziativa aderisce Articolo 21 e ha già firmato il Presidente della Fnsi, Giuseppe Giulietti

Di seguito il testo originale dell’appello

Hay que salvar a Julián Assange

LLAMADO URGENTE.

A los pueblos del mundo, a las Iglesias, organizaciones sociales, sindicatos, universidades, a los periodistas, medios de información y gobiernos democráticos, a las mujeres y hombres de buena voluntad defensores de la libertad y derechos de los pueblos.

La vida de Julián Assange está en peligro, el gobierno de los Estados Unidos persigue a Julián desde hace años por publicar las atrocidades que ese gobierno cometió y comete en el mundo, violencia, invasiones, golpes de Estado, asesinatos y torturas, persecuciones a países de otros signos ideológicos, bloqueos que trata de ocultar y que permanezcan en la total impunidad jurídica y social, desconociendo el Estado de Derecho y violando los derechos humanos y derecho de los pueblos.

Estados Unidos insiste en extraditar a Julián Assange a los EEUU para ser condenado a 175 años de prisión por publicar información sobre las atrocidades señaladas. Después de 6 años de refugio político en la Embajada de Ecuador en Londres, fue entregado a la policía británica, desde entonces hasta el día de hoy se encuentra confinado en una prisión de máxima seguridad y actualmente la Corte Británica lo está juzgando para extraditarlo a los Estados Unidos, de lograrlo es una CONDENA A MUERTE A UN DEFENSOR DE LA LIBERTAD DE INFORMACION Y UNA GRAVE AMENAZA A LA LIBERTAD DE PRENSA.

Reclamar a la Corte Británica la libertad de Julián Assange.

31-10-21

Adolfo Pérez Esquivel- Premio Nobel de la Paz-

