Porte sbarrate ai giornalisti al Comune di Salerno, il Sugc: “Attacco all’articolo 21 della Costituzione”

Il sindacato regionale stigmatizza la decisione «gravissima» dell’amministrazione che «impedisce il diritto di cronaca per un evento di grande attenzione mediatica come quello della presentazione della squadra che governerà la città per i prossimi cinque anni».

Porte sbarrate per i giornalisti al Comune di Salerno durante l’insediamento della nuova Giunta. Lo denuncia il Sindacato unitario giornalisti Campania che, in una nota, rileva: «L’Amministrazione impedisce il diritto di cronaca per un evento di grande attenzione mediatica come quello della presentazione della squadra che governerà la città per i prossimi cinque anni. Si tratta di una decisione gravissima, un attacco all’articolo 21 della Costituzione».

Per il sindacato regionale, «la scelta appare ancora più grave se pensiamo che Palazzo di Città è stato da poco investito da una inchiesta su appalti sospetti che vede coinvolto lo stesso sindaco Vincenzo Napoli. Non è in questo modo che il primo cittadino riuscirà a mettere a tacere i giornali. Il nostro invito ai colleghi è quello di illuminare con ancora più forza le questioni all’attenzione della magistratura. Il diritto dei cittadini ad essere informati correttamente – conclude il Sugc – non può essere limitato in alcun modo».

